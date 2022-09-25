Источники бед, проблем и неудач: эти три вещи нельзя хранить в доме

Эзотерики считают, что некоторые предметы в жилище вредят домочадцам

Существует немало примет о вещах, которые не стоит хранить в доме. К примеру, вещи от бывших жителей могут привлечь чужие беды и проблемы. Эзотерики уверенны, что каждый предмет в жилище обладает определенной энергетикой, как положительной, так и негативной.

Выделяют по меньшей мере три категории вещей, которые нельзя хранить в доме. Многие из них наверняка найдутся в той или иной комнате. Эзотерики считают, что это сулит хозяев жилища неудачи, проблемы, несчастья и беды.

Так, в учении фэн-шуй не приветствуют так или иначе поврежденные вещи. Поэтому нельзя хранить в доме разбитые зеркала, стекла и керамические предметы, ту же посуду. Примета гласит, что трещина в такой вещи будто повреждает энергетическое поле дома. По словам эзотериков, так жилище лишается защиты, в семье могут возникать разлады, ссоры, возможны неудачи и проблемы.

Так называемые мертвые вещи – не самая хорошая идея для декора в доме. Ничего хорошего не сулят засушенные цветы и насекомые, шкуры, перья и рога животных. Эти вещи когда-то были живыми, теперь же – наоборот. По мнению эзотериков, эта мертвая энергетика может лишать хозяев дома жизненных сил.

Часы, которые уже не ходят, эзотерики рекомендуют выбросить. Если в этом предмете нет энергии движения, то он не сулит ничего хорошего. Не зря есть примета о том, что часы останавливаются, когда умирает человек. Фэн-шуй призывает избавиться от нерабочих часов, чтобы не привлекать негатив.

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