Гроші витікатимуть крізь пальці: ці 4 рослини не можна вирощувати в будинку

Деякі кімнатні квіти лише притягують бідність

Прихильники фен-шуй вважають, що кожна рослина в будинку може залучати в житло як хорошу енергетику, так і приносити біди і нещастя. І якщо деякі кімнатні квіти можна назвати магнітами для грошей, то інші "зелені друзі" обіцяють своїм господарям бідність.

Існує чимало прикмет про кімнатні рослини, які так чи інакше впливають на грошові потоки у будинку. Прихильники навчання фен-шуй виділяють щонайменше чотири з них, які відштовхують гроші та притягують фінансові труднощі. Тому такі квіти не варто вирощувати у будинку, якщо не хочете втрачати зароблене.

Так, не вважається у фен-шуй вдалою квіткою така рослина, як папороть — він немов харчується грошовою енергією, приносячи в будинок злидні. Не дарма ця квітка фігурує у різних легендах та міфах наших предків. Езотерики кажуть, що ця рослина може спричинити крадіжки, втрату майна і навіть пожежі.

Ще один "грошовий вампір" — ліана. Замість процвітання та доходів ця рослина, згідно з фен-шуй, принесе лише матеріальні труднощі та величезну кількість боргів.

Кімнатний плющ – теж не найкращий варіант рослини для будинку. Згідно з прикметами, ця квітка відлякує чоловіків і не сприймає чоловічу енергію. Тому, пояснюють езотерики, чоловік починає погано заробляти, не в змозі забезпечувати сім’ю, що, зрештою, може призвести до її розпаду.

Таку красиву квітку, як азалія, у фен-шуй називають рослиною, яка порушує дисбаланс у будинку. За словами езотериків, прямо на фінансові енергопотоки азалія не має впливу, але через дисгармонію в цілому можуть початися матеріальні перебої.

Раніше "Телеграф" писав, як потрібно вирощувати грошове дерево в будинку, щоб воно "працювало". Є кілька важливих прикмет.