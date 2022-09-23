Деньги будут испаряться: пять мест в доме, где нельзя прятать сбережения

Эзотерики отмечают, что денежная энергия очень капризна

Существует уйма примет о деньгах, в том числе и о денежном дереве, которое нужно уметь выращивать. Сторонники учения фэн-шуй считают, что для привлечения денег в дом важно подобрать правильное место, чтобы материальные потоки энергии могли свободно циркулировать.

По мнению эзотериков, есть как минимум пять мест доме, нежелательных для "заначек", накоплений и сбережений. Приверженцы фэн-шуй утверждают, что если хранить деньги в этих комнатах, вы притянете долги, перебои в доходах, бедность и нищету.

Среди мест, в которых нельзя хранить в жилище деньги:

Коридор и прихожая. Из-за того, что там находится входная дверь, так называемая финансовая энергия может утекать. Да и неизвестно, с какими намерениями и мыслями входят в дом чужие люди, что тоже может сказаться на атмосфере в жилище. Кухня. Эзотерики говорят, что в этой комнате очень много негатива, накопленного в той же урне, раковине или ящиках с множеством кухонных мелочей. Деньги же, согласно приметам, любят пространство и порядок. Спальня. У многих есть привычка хранить сбережения под матрасом, но фэн-шуй предостерегает от этой ошибки. Энергия сна и отдыха, по мнению эзотериков, "усыпит" и финансовый оборот хозяев. Уборная. Согласно примете, если прятать накопленное в ванной и туалете, это притягивает бедность и нищету. Поэтому оставлять "заначку" в сливном бочке унитаза нельзя. Эта комната, по словам эзотериков, не лучшее место для денег, так как там много негативных энергопотоков. Фотоальбом, книга, приборы. В фэн-шуй считается, что эти предметы имеют свою сильную энергетику, которая никак не коррелируется с притоком средств в жилище. Так что ждать новых доходов, если положили купюры в книгу, не стоит.

Как сообщал ранее "Телеграф", повлиять на финансовую энергию в жилище могут и комнатные растения. Эзотерики назвали главные цветы, которые не стоит выращивать в домашних условиях. Приметы гласят, что они только отпугнут богатство и притянут нищету.