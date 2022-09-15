Закопані монети та правильне місце: щоб виростити грошове дерево, важливо знати ці прикмети

Ця рослина притягує до дому достаток, але потрібно врахувати деякі моменти

Існує маса прикмет про кімнатні квіти, які залучають до будинку гроші. Але саме красула чи товстянка, більш відома як грошове дерево, є одним із головних символів достатку та матеріального добробуту в ученні фен-шуй. Кругле і товсте листя цієї рослини дуже нагадує монети.

Прихильники фен-шуй вважають, що при вирощуванні грошового дерева вдома потрібно дотримуватися кількох правил. В іншому випадку цей символ не "спрацює" і ніяк не вплине на енергообмін у будинку. Тож що якщо ви посадили товстунку, а грошей більше не стає, придивіться до кількох прикмет про цю рослину.

Щоб грошове дерево добре росло, йому потрібно більше розсіяного денного світла, звичайно ж, не можна забувати про полив. Але в цілому це досить невибаглива кімнатна квітка.

Прикмета говорить, що чим пишніше і красивіше росте грошове дерево в будинку, тим більше фінансів воно приваблює для своїх господарів. Фен-шуй виділяє кілька правил щодо того, як і де розміщувати товстунку в будинку:

Вибирайте гарний квітковий горщик без будь-яких тріщин і подряпин, найкраще золотистого чи зеленого кольору – вони символізують гроші. При посадці товстунки закопайте в землю кілька монет, щоб активніше залучати грошовий потік. Ставити грошове дерево необхідно в сектор багатства в будинку, тобто в південно-східній частині житла. Там має бути чисто, світло, просторо, старі речі треба прибрати. Рекомендується ставити біля товстунки прилад, який працює, той же телевізор чи комп’ютер, це має посилити потік грошової енергії.

Раніше "Телеграф" писав про речі, які у фен-шуй вважаються найголовнішими символами удачі.