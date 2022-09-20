Деньги будут утекать сквозь пальцы: эти 4 растения нельзя выращивать в доме

Некоторые комнатные цветы только притягивают бедность

Приверженцы фэн-шуй считают, что каждое растение в доме может как привлекать в жилище хорошую энергетику, так и приносить беды и несчастья. И если некоторые комнатные цветы можно назвать магнитами для денег, то другие "зеленые друзья" сулят своим хозяев бедность.

Существует немало примет про комнатные растения, которые так или иначе влияют на денежные потоки в доме. Сторонники учения фэн-шуй выделяют по меньшей мере четыре из них, которые отталкивают деньги и притягивают финансовые трудности. Поэтому такие цветы не стоит выращивать в доме, если не хотите терять заработанное.

Так, не считается в фэн-шуй удачным цветком такое растение, как папоротник – он словно питается денежной энергией, принося в дом нищету. Не зря этот цветок фигурирует в различных легендах и мифах наших предков. Эзотерики говорят, что это растение может навлечь кражи, потерю имущества и даже пожары.

Еще один "денежный вампир" – лиана. Вместо процветания и доходов это растение, согласно фэн-шуй, принесет лишь материальные трудности и огромное количество долгов.

Комнатный плющ – то же не лучший вариант растения для дома. Согласно приметам, этот цветок отпугивает мужчин и не приемлет мужскую энергию. Поэтому, объясняют эзотерики, мужчина начинает плохо зарабатывать, не в состоянии обеспечивать семью, что в конечном итоге может привести к ее распаду.

Такой красивый цветок, как азалия, в фэн-шуй называют растением, который нарушает дисбаланс в доме. По словам эзотериков, прямо на финансовые энергопотоки азалия влияния не имеет, но из-за дисгармонии в целом могут начаться материальные перебои.

Ранее "Телеграф" писал, как нужно выращивать денежное дерево в доме, чтобы оно "работало". Есть несколько важных примет.