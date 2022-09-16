Популярні квіти, які не варто тримати вдома: змінюють життя на гірший бік
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Ці милі та красиві квіти можуть стати причиною проблем у вашому будинку.
Кімнатні рослини — це не тільки красива зелена прикраса будинку, але і предмет, який несе в собі певну енергетику, наповнюючи тим самим будинок позитивом або негативом. Ми вже писали про кімнатні квіти, які поглинають негатив і цілюще впливають на атмосферу в оселі, а тепер хочемо розповісти про їхні протилежності.
Як повідомляє видання "Так просто", всі ці красиві та досить популярні квіти не варто вирощувати у квартирі, адже вони негативно впливають на атмосферу в будинку, і навіть можуть зашкодити здоров’ю. Як і чому читайте далі.
Які квіти не варто тримати у будинку
- Лілія — квітка, яку не можна зберігати в спальні, якщо ви не хочете отримати порушення сну. Лілія вночі у великій кількості виділяє вуглекислий газ, що негативно впливає на стан мешканців.
- Орхідея — дуже популярна квітка, яка також негативно впливає на якість сну. Його краще зберігати у кімнаті, де ніхто не спить. Ідеальний вазон для кабінету, адже рослини пробуджує нервову систему, тим самим підвищуючи працездатність.
- Гортензія — дуже гарна рослина, яка виділяє пилок, що може нашкодити здоров’ю.
- Азалія — за пишною красою цієї квітки ховається велика небезпека. Листя та нектар рослини містять токсини, які можуть нашкодити.
- Примула — проста і невибаглива квітка, яка насправді досить підступна. Дрібні ворсинки на його листі можуть викликати свербіж, а запах може спричинити запаморочення.
А ось така кімнатна квітка, як бамбук, навпаки приваблює у вашу домівку багатство і гармонію. Докладніше про кімнатний бамбук раніше писав "Телеграф".
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