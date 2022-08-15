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Витончені та красиві, але небезпечні: чому не варто вирощувати в домі фіалки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Головні прикмети про фіалки
Головні прикмети про фіалки

Найпоширеніша прикмета свідчить, що це квіти можуть зруйнувати особисте життя.

На жаль, але багато досить поширених і популярних вазонів не можна розміщувати в квартирі, адже вони несуть у собі негатив і бідність, а також різні неприємності. До цього списку потрапили й улюблені багатьма фіалки.

Як повідомляє meta, у фіалок є як позитивні, так і негативні "властивості". Проте загалом, якщо вирощувати таку рослину в квартирі, виникає дисбаланс, через що виникають сварки та розбрат у сім’ї.

Чому не можна вирощувати фіалки у будинку

  • Фіалки не можна тримати вдома незаміжній дівчині — вона ризикує ніколи не вийти заміж.
  • Не варто вирощувати фіалки і чоловікам — жінки почуватимуться зайвими.
  • Фіалки небезпечно тримати в спальні — квіти висмоктують життєву енергію, і можуть призвести до депресії.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.

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#Фіалки #Прикмети #Народні прикмети