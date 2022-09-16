Почему категорически нельзя выбрасывать фотографии: это грозит большими проблемами
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Есть несколько предметов, выбросив которые, вы можете накликать на себя беду.
В доме у каждого человека есть вещи, которые приносят своим владельцам только неприятности, а есть такие, которые наоборот принесут беды если их выбросить. Поэтому не лишним будет знать и о тех, и о тех предметах.
Как сообщает УНИАН, эти пять вещей, ни в коем случае нельзя отправлять в мусорку, иначе можно после столкнуться с кучей проблем. Почему, и что это за предметы — читайте далее.
Какие вещи нельзя выбрасывать из дома
- Кошельки и сумки — это вещи, которые притягивают финансы, потому, что именно в них хранятся деньги. Чтобы не испортить свою денежную ауру, ну и чтобы не отдать ее другому человеку, не стоит выбрасывать ее на мусорку. Лучше всего — сжечь или закопать в землю ненужную сумку.
- Хлеб — если к нему относиться небрежно, то согласно народных примет, могут начаться финансовые проблемы. Испорченную еду лучше отдать животным или птицам.
- Нижнее белье — это приводит к изменам и разногласиям в семье. Если нужно выбросить — лучше сжечь или порвать на маленькие кусочки.
- Детскую одежду и обувь — на эти вещи проще всего нанести порчу. Лучше отдать эти вещи нуждающимся.
- Фотографии — та же причина, что и с детской одеждой. Чтобы на вас и ваших близких (тех, кто изображен на фото) не навели беды и проблемы, ненужные снимки лучше сжечь.
Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду.