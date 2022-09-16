Почему категорически нельзя выбрасывать фотографии: это грозит большими проблемами

Есть несколько предметов, выбросив которые, вы можете накликать на себя беду.

В доме у каждого человека есть вещи, которые приносят своим владельцам только неприятности, а есть такие, которые наоборот принесут беды если их выбросить. Поэтому не лишним будет знать и о тех, и о тех предметах.

Как сообщает УНИАН, эти пять вещей, ни в коем случае нельзя отправлять в мусорку, иначе можно после столкнуться с кучей проблем. Почему, и что это за предметы — читайте далее.

Какие вещи нельзя выбрасывать из дома

Кошельки и сумки — это вещи, которые притягивают финансы, потому, что именно в них хранятся деньги. Чтобы не испортить свою денежную ауру, ну и чтобы не отдать ее другому человеку, не стоит выбрасывать ее на мусорку. Лучше всего — сжечь или закопать в землю ненужную сумку.

Хлеб — если к нему относиться небрежно, то согласно народных примет, могут начаться финансовые проблемы. Испорченную еду лучше отдать животным или птицам.

— если к нему относиться небрежно, то согласно народных примет, могут начаться финансовые проблемы. Испорченную еду лучше отдать животным или птицам. Нижнее белье — это приводит к изменам и разногласиям в семье. Если нужно выбросить — лучше сжечь или порвать на маленькие кусочки.

— это приводит к изменам и разногласиям в семье. Если нужно выбросить — лучше сжечь или порвать на маленькие кусочки. Детскую одежду и обувь — на эти вещи проще всего нанести порчу. Лучше отдать эти вещи нуждающимся.

— на эти вещи проще всего нанести порчу. Лучше отдать эти вещи нуждающимся. Фотографии — та же причина, что и с детской одеждой. Чтобы на вас и ваших близких (тех, кто изображен на фото) не навели беды и проблемы, ненужные снимки лучше сжечь.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду.