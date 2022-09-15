Закопанные монеты и правильное место: чтобы вырастить денежное дерево, важно знать эти приметы

Это растение притягивает в дом достаток, но нужно учесть некоторые моменты

Существует масса примет про комнатные цветы, которые привлекают в дом деньги. Но именно красула или толстянка, более известная как денежное дерево, является одним из главных символов достатка и материального благополучия в учении фэн-шуй. Круглые и толстые листья этого растения очень напоминают монеты.

Приверженцы фэн-шуй считают, что при выращивании денежного дерева в доме нужно соблюдать несколько правил. В противном случае этот символ не "сработает" и никак не повлияет на энергообмен в жилище. Так что если вы посадили толстянку, а денег больше не становится, присмотритесь к нескольким приметам об этом растении.

Чтобы денежное дерево хорошо росло, ему потребуется больше рассеянного дневного света, конечно же, нельзя забывать о поливе. Но в целом это достаточно неприхотливый комнатный цветок.

Примета гласит, что чем пышнее и красивее растет денежное дерево в доме, тем больше финансов оно притягивает своих хозяевам. Фэн-шуй выделяет несколько правил касательно того, как и где размещать толстянку в жилище:

Выбирайте красивый цветочный горшок без каких-либо трещин и царапин, лучше всего золотистого или зеленого цвета – они символизируют деньги. При посадке толстянки закопайте в землю несколько монет, чтобы активнее привлекать денежный поток. Ставить денежное дерево нужно в сектор богатства в доме, то есть в юго-восточной части жилища. Там должно быть чисто, светло, просторно, старые вещи нужно убрать. Рекомендуется ставить возле толстянки работающий прибор, тот же телевизор или компьютер, это должно усилить поток денежной энергии.

Ранее "Телеграф" писал о вещах, которые в фэн-шуй считаются самыми главными символами удачи.