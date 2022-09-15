Закопанные монеты и правильное место: чтобы вырастить денежное дерево, важно знать эти приметы
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Это растение притягивает в дом достаток, но нужно учесть некоторые моменты
Существует масса примет про комнатные цветы, которые привлекают в дом деньги. Но именно красула или толстянка, более известная как денежное дерево, является одним из главных символов достатка и материального благополучия в учении фэн-шуй. Круглые и толстые листья этого растения очень напоминают монеты.
Приверженцы фэн-шуй считают, что при выращивании денежного дерева в доме нужно соблюдать несколько правил. В противном случае этот символ не "сработает" и никак не повлияет на энергообмен в жилище. Так что если вы посадили толстянку, а денег больше не становится, присмотритесь к нескольким приметам об этом растении.
Чтобы денежное дерево хорошо росло, ему потребуется больше рассеянного дневного света, конечно же, нельзя забывать о поливе. Но в целом это достаточно неприхотливый комнатный цветок.
Примета гласит, что чем пышнее и красивее растет денежное дерево в доме, тем больше финансов оно притягивает своих хозяевам. Фэн-шуй выделяет несколько правил касательно того, как и где размещать толстянку в жилище:
- Выбирайте красивый цветочный горшок без каких-либо трещин и царапин, лучше всего золотистого или зеленого цвета – они символизируют деньги.
- При посадке толстянки закопайте в землю несколько монет, чтобы активнее привлекать денежный поток.
- Ставить денежное дерево нужно в сектор богатства в доме, то есть в юго-восточной части жилища. Там должно быть чисто, светло, просторно, старые вещи нужно убрать.
- Рекомендуется ставить возле толстянки работающий прибор, тот же телевизор или компьютер, это должно усилить поток денежной энергии.
Ранее "Телеграф" писал о вещах, которые в фэн-шуй считаются самыми главными символами удачи.