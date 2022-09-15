Почему старую одежду категорически нельзя пускать на тряпки: народные приметы

Многие домохозяйки, чтобы сэкономить, не покупают специальные тряпки для уборки, которые существуют для чего угодно: и для пыли, и для зеркал, для пола, отдельно для кухни, отдельно для ванны, а используют старые ненужные вещи. Однако народные приметы призывают так не делать, как и заниматься уборкой в вечернее время.

Как сообщает Ukr.Media, все вещи, которые когда-то прикасались к вашему телу, заряжены вашей энергетикой. Поэтому убирая такой одеждой грязь и пыль, вы будете влиять и на свою ауру, и в результате в вашу жизнь придут проблемы.

Почему нельзя убирать старой одеждой

Первое — согласно приметам, человек, использующий свои вещи для мытья полов, может заработать проблемы с кожей.

Вторая примета — если незамужняя девушка будет мыть пол полотенцем, которым она раньше пользовалась, ее никогда не возьмут замуж.

Третье — уборка старыми вещами, притягивает в жизнь бедность.

Что делать со старой одеждой

Можно отдать вещи тому, кому они нужнее, или отнести в пункты приема старой одежды. Там ее рассортируют и отдадут нуждающимся. А если вещи уже в не совсем хорошем состоянии, то их лучше утилизировать:

сжечь, чтобы заодно избавиться и с проблемами из прошлого,

выбросить, однако перед этим лучше прополосните ее в солевом растворе, чтобы брать следы вашей энергетики.

Напомним, что веник имеет свою энергетику и может влиять на общее состояние каждого члена семьи. Ранее "Телеграф" писал, где нельзя хранить веник, чтобы не привлечь болезни.