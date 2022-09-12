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Мизинец — к успехам, указательный — к потерям: к чему уколоть палец булавкой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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К чему уколоть палец булавкой - разные трактования приметы Новость обновлена 12 сентября 2022, 12:32
К чему уколоть палец булавкой - разные трактования приметы

Каждый палец той или другой руки имеет разное толкование

Люди практически всегда издавна связывали какую-либо неприятность или счастливое стечение обстоятельств с каким-нибудь событием или предметом обихода. В частности, это касается и острых предметов, к которым относится и булавка. Известно, что неоднозначной приметой считается найти булавку, а также уколоться булавкой пальцем.

Уколоть палец булавкой – это сигнал высших сил, пишет meta. В зависимости от той или иной руки и пальца эта народная примета имеет разное предзнаменование.

Уколоть палец правой руки:

  • Большой палец – сулит перемены в работе.
  • Указательный палец – ждите положительных изменений в жизни.
  • Средний палец – ожидают неприятности.
  • Безымянный палец – встретите вторую половинку или улучшите отношения с любимым человеком.
  • Мизинец — сулит успехи в бизнесе или учебе.

Уколоть палец левой руки:

  • Большой палец – сломается что-то в доме.
  • Указательный палец – сулит финансовые потери.
  • Средний палец – ожидайте ссоры на работе или с соседями.
  • Безымянный палец – сулит разногласия в семье.
  • Мизинец – ждите плохих новостей.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя одалживать булавку — распространенные суеверия и поверья насчет этого аксессуара.

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