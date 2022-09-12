Мизинец — к успехам, указательный — к потерям: к чему уколоть палец булавкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Каждый палец той или другой руки имеет разное толкование
Люди практически всегда издавна связывали какую-либо неприятность или счастливое стечение обстоятельств с каким-нибудь событием или предметом обихода. В частности, это касается и острых предметов, к которым относится и булавка. Известно, что неоднозначной приметой считается найти булавку, а также уколоться булавкой пальцем.
Уколоть палец булавкой – это сигнал высших сил, пишет meta. В зависимости от той или иной руки и пальца эта народная примета имеет разное предзнаменование.
Уколоть палец правой руки:
- Большой палец – сулит перемены в работе.
- Указательный палец – ждите положительных изменений в жизни.
- Средний палец – ожидают неприятности.
- Безымянный палец – встретите вторую половинку или улучшите отношения с любимым человеком.
- Мизинец — сулит успехи в бизнесе или учебе.
Уколоть палец левой руки:
- Большой палец – сломается что-то в доме.
- Указательный палец – сулит финансовые потери.
- Средний палец – ожидайте ссоры на работе или с соседями.
- Безымянный палец – сулит разногласия в семье.
- Мизинец – ждите плохих новостей.
Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя одалживать булавку — распространенные суеверия и поверья насчет этого аксессуара.