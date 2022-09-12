Мизинец — к успехам, указательный — к потерям: к чему уколоть палец булавкой

Каждый палец той или другой руки имеет разное толкование

Люди практически всегда издавна связывали какую-либо неприятность или счастливое стечение обстоятельств с каким-нибудь событием или предметом обихода. В частности, это касается и острых предметов, к которым относится и булавка. Известно, что неоднозначной приметой считается найти булавку, а также уколоться булавкой пальцем.

Уколоть палец булавкой – это сигнал высших сил, пишет meta. В зависимости от той или иной руки и пальца эта народная примета имеет разное предзнаменование.

Уколоть палец правой руки:

Большой палец – сулит перемены в работе.

– сулит перемены в работе. Указательный палец – ждите положительных изменений в жизни.

– ждите положительных изменений в жизни. Средний палец – ожидают неприятности.

– ожидают неприятности. Безымянный палец – встретите вторую половинку или улучшите отношения с любимым человеком.

– встретите вторую половинку или улучшите отношения с любимым человеком. Мизинец — сулит успехи в бизнесе или учебе.

Уколоть палец левой руки:

Большой палец – сломается что-то в доме.

– сломается что-то в доме. Указательный палец – сулит финансовые потери.

– сулит финансовые потери. Средний палец – ожидайте ссоры на работе или с соседями.

– ожидайте ссоры на работе или с соседями. Безымянный палец – сулит разногласия в семье.

– сулит разногласия в семье. Мизинец – ждите плохих новостей.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя одалживать булавку — распространенные суеверия и поверья насчет этого аксессуара.