Чому не можна мити голову у понеділок та п’ятницю: народні прикмети

До волосся потрібно ставитися з усією серйозністю та повагою.

У кожної дівчини, напевно, є свій графік миття волосся, як би це дивно не звучало. І якщо дивитися з боку езотерики, то це дуже правильний підхід, проте треба враховувати і народні прикмети за днями тижня. Правильно підібраний графік миття волосся може як покращити якість вашого життя, так і його зіпсувати.

Як повідомляє видання "Так просто", ще наші предки вірили, що через волосся здійснюється тісний зв’язок із зовнішнім світом, і вони виступають якимось провідником. Тому вони вимагають особливого догляду. В які дні можна і не можна мити голову, щоб не відлякати багатство та достаток зі свого життя.

Коли можна і не можна мити голову днями тижня

Понеділок — важкий день, тому приступати до миття волосся не варто, адже тоді весь тиждень буде важким і невдалим.

Вівторок — день коли мити голову не тільки можна, а й потрібно.

Середа — досить сприятливі дні для будь-яких б’юті-процедур, включаючи і миття волосся.

Четвер — також добрий день, проте помити голову краще ще до сходу сонця. Таким чином весь день пройде набагато краще та продуктивніше.

П’ятниця — за своєю енергетикою схожий день на понеділок, тому від миття волосся краще відмовитися.

Субота — ідеальний день, щоб наводити лад, у тому числі і на голові. Різні водні процедури лише підуть на користь.

Неділя — якщо мити голову в останній день тижня, можна віддалити від себе успіх, щастя та фінансовий добробут.

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