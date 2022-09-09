До чого розсипати гречку: тлумачення народних прикмет

Краще не розсипати крупи, щоб уникнути неприємностей.

Погодьтеся, бувають у житті такі моменти, коли все просто падає з рук. А чи знали ви, що кожне таке випадкове "падіння" має своє значення, і сьогодні ми хочемо вам розповісти про прикмети про розсипану гречку. Зазначимо, що вони "працюють" лише якщо крупа розсипалася випадково.

На жаль, але переважно тлумачення негативні, адже гречана крупа здавна асоціюється з добробутом у сім’ї, пише Ukr.Media. Тому не дивно, що неприємності, що відбуваються з гречкою, має погане тлумачення.

Народні прикмети про розсипану гречку

Крупа, що розсипається, обіцяє непередбачені витрати. Однак якщо всі крупинки вдасться зібрати, при цьому не використовуючи ні швабр, ні віник, ні щось інше, крім рук, то проблем можна уникнути.

Якщо розсипалася вже приготовлена гречка, це означає, що невдовзі у будинку з’явиться нова господиня. Це може вказувати на розлучення, а також на весілля сина.

Крупа, що розсипалася на підлогу або асфальт, — це також попередження про витрати, тільки пов’язані з судовими витратами або виплатою кредиту. Якщо ж зернятка розсипалися в сумці чи пакеті, то витрати будуть незначними.

Розсипана на порозі крупа — до гостей, які проситимуть у борг.

Раніше "Телеграф" докладно розбирав народну прикмету, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, як за допомогою солі вберегтися від біди.