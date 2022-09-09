До чого розсипати гречку: тлумачення народних прикмет
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Краще не розсипати крупи, щоб уникнути неприємностей.
Погодьтеся, бувають у житті такі моменти, коли все просто падає з рук. А чи знали ви, що кожне таке випадкове "падіння" має своє значення, і сьогодні ми хочемо вам розповісти про прикмети про розсипану гречку. Зазначимо, що вони "працюють" лише якщо крупа розсипалася випадково.
На жаль, але переважно тлумачення негативні, адже гречана крупа здавна асоціюється з добробутом у сім’ї, пише Ukr.Media. Тому не дивно, що неприємності, що відбуваються з гречкою, має погане тлумачення.
Народні прикмети про розсипану гречку
- Крупа, що розсипається, обіцяє непередбачені витрати. Однак якщо всі крупинки вдасться зібрати, при цьому не використовуючи ні швабр, ні віник, ні щось інше, крім рук, то проблем можна уникнути.
- Якщо розсипалася вже приготовлена гречка, це означає, що невдовзі у будинку з’явиться нова господиня. Це може вказувати на розлучення, а також на весілля сина.
- Крупа, що розсипалася на підлогу або асфальт, — це також попередження про витрати, тільки пов’язані з судовими витратами або виплатою кредиту. Якщо ж зернятка розсипалися в сумці чи пакеті, то витрати будуть незначними.
- Розсипана на порозі крупа — до гостей, які проситимуть у борг.
Раніше "Телеграф" докладно розбирав народну прикмету, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, як за допомогою солі вберегтися від біди.