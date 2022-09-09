К чему рассыпать гречку: толкование народных примет

Лучше не рассыпать крупу, чтобы избежать неприятностей.

Согласитесь, бывают в жизни такие моменты, когда все просто валится из рук. А знали ли вы, что каждое такое случайное "падение" имеет свое значение, и сегодня мы хотим вам рассказать о приметах о рассыпанной гречке. Отметим, что они "работают" только если крупа рассыпалась случайно.

Увы, но в основном толкования негативные, ведь гречневая крупа издавна ассоциируется с благополучием в семье, пишет Ukr.Media. Поэтому неудивительно, что неприятности, происходящие с гречкой, имеет плохое толкование.

Народные приметы о рассыпанной гречке

Рассыпавшаяся крупа сулит непредвиденные расходы. Однако если все крупинки удастся собрать, при этом не используя ни швабр, ни веник, ни что-либо другое кроме рук, то проблем можно избежать.

Если рассыпалась уже приготовленная гречка, то это значит, что вскоре в доме появится новая хозяйка. Это может указывать и на развод, а также на свадьбу сына.

Рассыпавшаяся на пол или асфальт крупа — это также предупреждение о расходах, только связанных с судебными издержками или выплатой кредита. Если же зернышки рассыпались в сумке или пакете — то затраты будут незначительными.

Рассыпавшаяся на пороге крупа — к гостям, которые будут просить взаймы.

Ранее "Телеграф" подробно разбирал народную примету, почему ни в коем случае нельзя давать веник соседям. А еще узнайте, как с помощью соли уберечься от беды.