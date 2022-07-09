До чого сверблять права долоня, голова, ніс: прикмети, що передбачають майбутнє

Наші предки знаходили всьому пояснення і збирали прикмети

Існують люди, які скажуть, що прикмети — це лише пережиток минулого. Але є й такі, які вірять у багатовіковий досвід та довіряють народній мудрості. Наприклад, до чого свербить та чи інша область на тілі? Звичайно, чухання може бути симптомом "сонячної алергії", але в інших випадках багато хто звертає увагу на те, що про це говорять у народі.

Тому, якщо в людини засвербіла рука, око чи ніс, за допомогою прикмет можна визначити що з нею станеться найближчим часом. Про це пише rsute.

Чому свербить голова

Якщо засвербіла потилиця — це до смутку. Зачухалася вся голова — до лайки. Також про сверблячку голови можна говорити, що найближчим часом буде сварка з родичами.

Чому свербить лоб

Доведеться просити допомоги. Якщо свербить права частина чола — допомогу варто просити у чоловіка, а якщо ліва — у жінки. Інші ж прикмети кажуть, що чухання чола віщує зустріч із представником протилежної статі.

Чому сверблять очі

Багато хто вірить, що це до сліз. Однак такого майбутнього можна уникнути, якщо почухати два ока одночасно і тричі їх перехрестити.

Чому сверблять щоки

Ця прикмета вказує на сльози через якусь звістку.

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Чому сверблять брови

Ліва брова, то в цей час хтось лає людину. І навпаки, якщо свербить права брова — хтось хвалить.

Чому сверблять вуха

Говорить про скору звістку або про зміну погоди. А от якщо свербить у самому вусі, то це означає, що у когось зі знайомих з’явиться дитина.

Чому свербить долоня

Права долоня – до грошей. Ця прикмета найпоширеніша. Якщо свербить ліва долоня — це до фінансових втрат.

Чому свербить ніс

Свербить права ніздря, то скоро людина буде битою, а якщо ліва, це обіцяє хороші новини. Свербить кінчик носа — до вживання алкоголю.

Чому свербить рот

У цей час людину обговорюють. Якщо сверблять зуби – до побачення. Чесання язика вказує на плітки та пересуди.

Чому сверблять груди

Одна прикмета каже, що за дівчиною сумує її коханий. Інша свідчить про серйозне нещастя.

Чому сверблять ноги

Це говорить про найближчу поїздку чи подорож: якщо свербить права нога, то поїздка буде ранньою, а якщо ліва — пізньою.

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