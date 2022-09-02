Хотя бы один из этих символов должен быть в доме: топ-5 вещей, которые притягивают удачу

Если разместить пять этих предметов в вашем жилище, то вы привлечете энергию благополучия и денег

Приверженцы учения фен-шуй считают, что каждая вещь обладает определенной энергией, как положительной, так и негативной. Например, эзотерики не советуют хранить в доме так называемые "мертвые вещи" или же сломанные часы. Некоторые же предметы наоборот считаются символами благополучия и везения.

Такие себе магниты удачи притягивают в дом позитивные потоки энергии. Эзотерики верят, что некоторые вещи способствуют гармонии в семейных отношениях, успеху в карьерных делах, а еще притягивают деньги и богатство. По мнению приверженцев фен-шуй, есть по меньшей мере пять способов привлечь удачу в дом с помощью тех или иных элементов интерьера.

Так, главный цвет в фен-шуй красный. Согласно приметам, если ваши входные двери будут выкрашены красной краской, то активизируют энергию Ци. Это привлечет позитив, хороших людей и радостные события.

Еще один магнит удачи – слон, который символизирует мудрость, настойчивость и выносливость. Статуэтки этого животного, как гласят приметы, защитят ваше жилище от негатива и сглаза.

Не менее хороший символ – божьи коровки. Эзотерики рекомендуют размещать предметы с изображением этих насекомых на рабочем месте. А если хотите привлечь любовь – то принесите в дом парные фигурки божьих коровок.

Существует множество примет о подкове, классическом символе удачи как в народных приметах, так и в фен-шуй. Наиболее удачное место для подковы в доме – над входной дверью.

Вода в фен-шуй имеет огромное значение. Поэтому для привлечения успеха, достижений по работе, престижа и богатство, эзотерики рекомендуют установить в доме аквариум с рыбами, небольшой пруд или фонтан. Главное правило: вода должна быть "живой" и не застаиваться.

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