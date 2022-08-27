"Проганяють" гроші: три рослини, які не можна вирощувати у будинку

Ці рослини наповнюють будинок негативною енергетикою, яка "виганяє" гроші та успіх.

Багато господинь прикрашають свій будинок різними рослинами. Роблять вони це в основному з естетичних переваг, не замислюючись, що ці "красиві квіточки" можуть нашкодити їм, а варто було б. Наприклад, заміокулькас, аукуба і бугенвілія притягують до будинку багатство та гроші, а от монстера і примула навпаки обіцяють нещастя та біди своїм власникам.

Які ж домашні квіти, які часто розміщуються у горщиках на підвіконні, не варто вирощувати у своєму будинку чи квартирі? Відповідь це питання знає і видання "Так просто".

Рослини, які притягують бідність

Папороть — рослина з негативною енергетикою, а наші предки взагалі вважали її символом горя та смерті. Негативна енергетика, яку випромінює рослина, може спровокувати депресію. Також цей вазон притягує постійні проблеми у фінансовому плані: гроші йдуть як пісок крізь пальці.

Азалія — гарна квітка, яку багато хто купує собі додому, проте її ніжний зовнішній вигляд дуже оманливий. Азалія — це сильний енергетичний вампір, який відбирає всі сили у свого господаря, особливо стоїть біля ліжка. Якщо у будинку живе сім’я, ця квітка провокує сварки, скандали та недовіру між родичами.

Плющ - красива рослина із зеленим листям краще залишити на вулиці і не нести у свою оселю. Самотнім жінкам такий вазон обіцяє депресію та фінансову нестабільність, а чоловіки ще й попрощаються з особистим життям. У сімейної пари з таким зеленим "вихованцем" почнуться різні труднощі: фінансові, фізичні та моральні.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.