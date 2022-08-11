Терміново позбавтеся цих семи речей у будинку: притягують негатив і проблеми
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Езотерики пояснили, що заборонено зберігати у будинку та чому
Прихильники езотерики та фен-шуя вірять, що кожна річ у будинку має певну енергетику і може як залучати добробут і позитив, так і притягувати невдачі, нещастя та труднощі. Більше того, вважається, що предмети згодом наче насичуються енергією своїх господарів.
Існує чимало прикмет про речі, які краще не зберігати у себе вдома. За словами езотериків, є як мінімум сім предметів, на які варто звернути увагу і замислитися, чи вони вам потрібні.
Які речі не можна зберігати вдома:
- Скло, кераміка та подібні матеріали, якщо предмети з них розбиті. Навіть якщо йдеться про один надкол або тріщину. Згідно з фен-шуєм, пошкоджені предмети побуту говорять про деякий пролом в енергетичному захисті житла.
- Годинник, який зламався. Цей предмет символізує рух. Тому годинник, якщо він не ходить, не обіцяє нічого хорошого.
- Старі речі. Мова про різні предмети, якими ви не користуєтеся щонайменше останні три роки. В них, за словами прихильників фен-шуя, утворюється певний застій енергії.
- Так звані мертві речі. Це можуть бути сухоцвіти, засушені комахи, шкіри тварин. Езотерики впевнені, що вони несуть "мертву" енергію до будинку, де перебувають.
- Старий віник. Відповідно до прикмет, віник є символом достатку. Тож варто звернути увагу, в якому стані цей предмет у вашій оселі.
- Деякі фотографії. Мова про знімки, які вам не подобаються і викликають неприємні відчуття. Викиньте їх.
- Непарні речі. Наприклад, одна загублена лижня чи черевики. Такі речі, на думку езотериків, порушують енергобаланс у будинку.
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не рекомендується позичати чи давати у борг.