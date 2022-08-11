Терміново позбавтеся цих семи речей у будинку: притягують негатив і проблеми

Езотерики пояснили, що заборонено зберігати у будинку та чому

Прихильники езотерики та фен-шуя вірять, що кожна річ у будинку має певну енергетику і може як залучати добробут і позитив, так і притягувати невдачі, нещастя та труднощі. Більше того, вважається, що предмети згодом наче насичуються енергією своїх господарів.

Існує чимало прикмет про речі, які краще не зберігати у себе вдома. За словами езотериків, є як мінімум сім предметів, на які варто звернути увагу і замислитися, чи вони вам потрібні.

Які речі не можна зберігати вдома:

Скло, кераміка та подібні матеріали, якщо предмети з них розбиті. Навіть якщо йдеться про один надкол або тріщину. Згідно з фен-шуєм, пошкоджені предмети побуту говорять про деякий пролом в енергетичному захисті житла. Годинник, який зламався. Цей предмет символізує рух. Тому годинник, якщо він не ходить, не обіцяє нічого хорошого. Старі речі. Мова про різні предмети, якими ви не користуєтеся щонайменше останні три роки. В них, за словами прихильників фен-шуя, утворюється певний застій енергії. Так звані мертві речі. Це можуть бути сухоцвіти, засушені комахи, шкіри тварин. Езотерики впевнені, що вони несуть "мертву" енергію до будинку, де перебувають. Старий віник. Відповідно до прикмет, віник є символом достатку. Тож варто звернути увагу, в якому стані цей предмет у вашій оселі. Деякі фотографії. Мова про знімки, які вам не подобаються і викликають неприємні відчуття. Викиньте їх. Непарні речі. Наприклад, одна загублена лижня чи черевики. Такі речі, на думку езотериків, порушують енергобаланс у будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не рекомендується позичати чи давати у борг.