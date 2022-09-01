На Волині батько напився і тричі зґвалтував власну доньку

Чоловік перебуває під вартою і очікує суду, йому інкримінують статтю, яка передбачає довічне ув’язнення

Наприкінці липня місцеві мешканці розповіли про маніяка, який почав ґвалтувати та вбивати жінок в окупованому Луганську. На підконтрольній Києву території теж регулярно трапляються жахливі злочини, пов’язані з сексуальним насильством. Так на Волині правоохоронці викрили батька, який напився і тричі вчинив наругу над власною неповнолітньою донькою.

Як повідомила прес-служба Волинської обласної прокуратури, до суду був скерований обвинувальний акт проти 37-річного мешканця Луцького району, який вчинив злочин за ч.ч. 4,6 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Злочин трапився ще 10 липня. Тоді чоловік напився і зґвалтував 12-річну дівчинку три рази. Наразі зловмисник перебуває під вартою і очікує суду. Йому інкримінують повторне зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. У разі, якщо його визнають винним, строк покарання для чоловіка може скласти до 15 років ув’язнення або довічного позбавлення волі.

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Як повідомляв "Телеграф", днями на Черкащині чоловік жорстоко побив колишню кохану, яка прийшла з трирічною донькою забрати свої речі. Внаслідок нападу дівчинка зазнала закритої черепно-мозкової травми.