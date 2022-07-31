У Луганську маніяк у військовій формі вбив та зґвалтував 8 жінок: "поліція" його шукати не збирається

"Правоохоронці" покривають вбивцю та кажуть, що його жертви загинули від алкогольної чи наркотичної інтоксикації

В окупованому Луганську почав орудувати серійний вбивця та ґвалтівник, який полює на самотніх жінок. За словами місцевих жителів, останнім часом він позбавив життя вісьмох дівчат, але місцева "поліція" не надто старанна з його пошуками, оскільки є підозра, що він прибув до міста разом із російськими військовими.

Історією поділилася в соцмережі Твіттер місцева мешканка, яка пише під нікнеймом "йдіть нах*й". За її словами, днями цей нелюд убив її подругу у кварталі Жукова, де вона винаймала житло.

"Місцеві кажуть, що це вже 8-ма жертва. Деяких знайшли на східних кварталах, і кілька саме на кв. Жукова, їх не визнали вбитими, списували або на алкогольну, або наркотичну інтоксикацію, або на серцевий напад та інше", — написала вона.

Одна з жертв маніяка змогла описати нападника, як високого, світловолосого і худорлявого чоловіка в камуфляжній формі.

За словами авторки посту, батьків Аліни викликали "поліцейські" і повідомили, що їхню доньку знайшли мертвою без слідів фізичного насильства, а потім почали тиснути на них питаннями про те, чи не зловживала вона алкоголем чи наркотиками.

Батьків дівчини спочатку не пускали в морг, але вони все ж таки змогли туди потрапити.

"Я бачила фото з моргу, побите обличчя, волосяна частина голови теж у подряпинах, схоже ніби її тягли за ноги, поламані нігті. Ми не знаємо чи було зґвалтування тому, що зі слів органів і насильства не було…вони щось сказали про приспущені труси і все", — написала авторка повідомлення і додала, що у підсумку у висновках написали, що причина смерті невідома.

Вона також доклала скриншоти повідомлень з місцевих телеграм-каналів, які повідомляють, що керівництво місцевої "поліції" порадило "не надто старатися" з пошуками злочинця, оскільки сподівається, що відбудеться ротація і маніяк поїде з іншими військовими. А ось пошуки та затримання російського солдата можуть стати причиною гучного скандалу.

Як повідомлялося раніше, днями до мережі потрапило відео знущань росіянина над полоненим українським військовим. На кадрах видно, як окупант канцелярським ножем відрізає полоненому геніталії.