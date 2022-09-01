На Волыни отец напился и трижды изнасиловал свою дочь

Мужчина находится под стражей и ожидает суда, ему инкриминируют статью, предусматривающую пожизненное заключение

В конце июля местные жители рассказали о маньяке, который начал насиловать и убивать женщин в оккупированном Луганске. На подконтрольной Киеву территории тоже регулярно случаются ужасающие преступления, связанные с сексуальным насилием. Так на Волыни правоохранители разоблачили отца, который напился и трижды надругался над собственной несовершеннолетней дочерью.

Как сообщила пресс-служба Волынской областной прокуратуры, в суд был направлен обвинительный акт против 37-летнего жителя Луцкого района, совершившего преступление по ч.ч. 4,6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Преступление произошло еще 10 июля. Тогда мужчина напился и изнасиловал 12-летнюю девочку трижды. В данный момент злоумышленник находится под стражей и ожидает суда. Ему инкриминируют повторное изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. В случае, если он будет признан виновным, срок наказания для мужчины может составить до 15 лет заключения или пожизненного лишения свободы.

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Как сообщал "Телеграф", на днях в Черкасской области мужчина жестоко избил бывшую возлюбленную, которая пришла с трехлетней дочерью забрать свои вещи. В результате нападения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму.