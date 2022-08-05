Сім рослин, які мають бути у кожному будинку: притягують позитивну енергію

Кімнатні рослини можуть не тільки прикрасити будинок

В езотериці вважається, що кожна кімнатна рослина в будинку має певну енергію і може як залучити багатство і благополуччя в будинок, так і принести нещастя і біди. Тому дуже важливо вирощувати в житлі квіти, які б сприяли гармонії в сім’ї та несли лише позитивне й світле.

Існує безліч прикмет про кімнатні рослини. Езотерики вірять, що домашні рослини можуть створювати гарну ауру в будинку. Серед кімнатних квітів, які рекомендується висадити у будинку, одразу сім відомих усім рослин.

Алое не тільки має цілющі властивості, а й може залучити позитивні вібрації в місце, де мешкає. Більше того, ця рослина може наче вбирати негатив, тому рекомендується розміщувати її в передпокої або там, де зазвичай приймаєте гостей.

Езотерики радять розкласти по всьому будинку гілочки запашного розмарину: так ви залучите позитивну енергію.

Лаванду можна вирощувати не лише на дачній ділянці, а й у горщиках у будинку. Згідно з прикметами, вона обіцяє добробут у відносинах та достаток.

Якщо ви хочете залучити у своє життя удачу та позитив, то варто висадити м’яту. У китайців є повір’я, що в житлі має бути хоча б один горщик із м’ятою, щоб там панувала позитивна атмосфера.

Бамбук, згідно з прикметами, обіцяє сприятливе самопочуття, удачу й довголіття своїм власникам. А ще в езотериці прийнято вважати, що ця рослина допомагає виконанню бажань і розвитку в кар’єрі.

Як свідчать прикмети, жасмин – символ гармонії та благополуччя у домі. Приємний аромат подарує вам гарний настрій і сприятиме життєрадісності.

Роза, вважають езотерики, підвищує активність господарів будинку, добре позначається на їхньому авторитеті та комунікабельності. Тому сміливо висаджуйте цю гарну квітку.

Як раніше писав "Телеграф", прикмети свідчать, що захворювання кімнатних квітів можуть говорити про розлад у відносинах між партнерами, сварки і навіть зради.