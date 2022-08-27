"Прогоняют" деньги: три растения, которые нельзя выращивать в доме

Эти растения наполняют дом негативной энергетикой, которая "выгоняет" деньги и успех.

Многие хозяйки украшают свой дом различными растениями. Делают они это в основном из эстетических предпочтений, не задумываясь, что эти "красивые цветочки" могут им навредить, а стоило бы. Например, замиокулькас, аукуба и бугенвиллия притягивают в дом богатство и деньги, а вот монстера и примула наоборот сулят несчастья и беды своим собственникам.

Какие же домашние цветы, которые часто размещаются в горшках на подоконнике, не стоит выращивать в своем доме или квартире? Ответ на этот вопрос знает и издание "Так просто".

Растения, которые притягивают бедность

Папоротник — растение с негативной энергетикой, а наши предки и вовсе считали его символом горя и смерти. Негативная энергетика, которую растение излучает, может спровоцировать депрессию. Также этот вазон притягивает постоянные проблемы в финансовом плане: деньги будут уходить как песок сквозь пальцы.

Азалия — красивый цветок, который многие покупают себе домой, однако его нежный внешний вид очень обманчив. Азалия — это сильнейший энергетический вампир, который отбирает все силы у своего хозяина, особенно стоит возле кровати. Если в доме живет семья, этот цветок провоцирует ссоры, скандалы и недоверие между родственниками.

Плющ — красивое растение с зелеными листьями лучше оставить на улице и не нести в свое жилище. Одиноким женщинам такой вазон сулит депрессию и финансовую нестабильность, а мужчины еще и попрощаются с личной жизнью. У семейной пары с таким зеленым "питомцем" начнутся различные трудности: финансовые, физические и моральные.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.