Що потрібно обов’язково зберігати у будинку, щоб приманювати гроші: поради Ванги

Подібні "талісмани" необов’язково носити із собою, головне, щоб вони були у вашому домі.

Щоб залучити в своє життя багато грошей, крім того, що потрібно вміти заробляти, важливо їх правильно зберігати, а також створювати навколо них сприятливу атмосферу. Щоб допомогти собі та своїй сім’ї, важливо зберігати в будинку деякі речі, які й активують енергію достатку та грошовий потік.

Відома ясновидиця і провидиця Ванга зазначала, що найпростіші речі, які щодня використовуються в побуті, можуть стати відмінними помічниками у залученні грошей, пише takprosto. Що це за "магічні" талісмани?

Речі, які притягують гроші

Ікони сприяють створенню в будинку сприятливої, доброї атмосфери. Краще, щоб вона була куплена в монастирі або іконній лавці, але не в церкві.

Головка часнику – допомагає захистити себе та близьких від негативної енергії.

Підкова — захищає від усього поганого і приваблює багатство, удачу, добробут.

Мед — здатний залучити удачу та добробут до будинку.

Тарілка цитрусових у будинку – приваблює багатство та успіх.

Яблука — чудовий магніт для грошей.

Будь-яка рослина з круглим листям (жива, не штучна) — здатна залучати гроші в будинок.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та благополуччя.