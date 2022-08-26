Що потрібно обов’язково зберігати у будинку, щоб приманювати гроші: поради Ванги
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Подібні "талісмани" необов’язково носити із собою, головне, щоб вони були у вашому домі.
Щоб залучити в своє життя багато грошей, крім того, що потрібно вміти заробляти, важливо їх правильно зберігати, а також створювати навколо них сприятливу атмосферу. Щоб допомогти собі та своїй сім’ї, важливо зберігати в будинку деякі речі, які й активують енергію достатку та грошовий потік.
Відома ясновидиця і провидиця Ванга зазначала, що найпростіші речі, які щодня використовуються в побуті, можуть стати відмінними помічниками у залученні грошей, пише takprosto. Що це за "магічні" талісмани?
Речі, які притягують гроші
- Ікони сприяють створенню в будинку сприятливої, доброї атмосфери. Краще, щоб вона була куплена в монастирі або іконній лавці, але не в церкві.
- Головка часнику – допомагає захистити себе та близьких від негативної енергії.
- Підкова — захищає від усього поганого і приваблює багатство, удачу, добробут.
- Мед — здатний залучити удачу та добробут до будинку.
- Тарілка цитрусових у будинку – приваблює багатство та успіх.
- Яблука — чудовий магніт для грошей.
- Будь-яка рослина з круглим листям (жива, не штучна) — здатна залучати гроші в будинок.
Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та благополуччя.