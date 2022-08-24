Чому в день зарплати не можна витрачати жодної копійки: прикмети для залучення багатства

У світі є багато народних прикмет про те, як залучити гроші.

Вірити в прикмети чи ні — це особиста справа кожного, проте не варто забувати, що вони писалися зі спостережень наших предків. Тому стверджувати, що вони не працюють на 100% не можна. А особливо коли справа стосується грошей. Може краще перестрахуватися і перевірити наскільки прикмети результативні?

Згідно з однією з прикмет, гроші не варто витрачати саме в перший день після їх отримання, тому що цим грошам потрібно закріпитися у твоєму гаманці та будинку, пише видання "Так просто". Однак, крім цього забобону, є ще ряд важливих "правил".

Народні прикмети про гроші

У магазині не варто віддавати та брати гроші з рук у руки, адже разом із коштами передається й енергетика.

Якщо хвалитися новими речами — гроші від вас підуть.

Не варто дивитися в очі людині, якій подаєш милостиню.

Слідкуйте, щоб ваші кишені на одязі були цілими, інакше через дірки гроші можуть вислизнути.

Заздрість — погане почуття, і може призвести до бідності. Тому ніколи не засуджуйте і не заздріть тим, хто має більше грошей.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та благополуччя.