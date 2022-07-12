Приносять удачу та добробут: рослини, які мають бути в кожному будинку

Згідно з фен-шуй, ці рослини приносять у будинок позитивну енергію.

Багато вазонів не можна розміщувати в квартирі, адже вони несуть у собі негатив, бідність та хвороби, проте є рослини, які стануть вам справжніми "зеленими друзями", адже будуть притягувати до вашого будинку лише позитив, успіх та добробут.

Прикрасивши свій будинок цими кімнатними рослинами та квітами, ви вмить відчуєте приплив сил і заряд позитивної енергії та емоцій, пише портал "Так просто". Ну і плюс до всього, ці вазони також радуватимуть вас своєю красою та ароматом.

Домашні рослини, які притягують успіх

Розмарин допоможе розв'язати проблеми зі сном, якщо розмістить його в спальні. Також він знімає втому та допомагає організму розслабитися.

Лаванда — символ кохання та чистоти. Ця рослина залучатиме в будинок любов, а також радуватиме своїм запахом.

Алое — не рослина, а справжній народний цілитель. Вважається, що алое сприяє якнайшвидшому одужанню.

Жасмин — рослина забезпечує людей позитивною енергією, приваблює успіх, покращує фінансове становище, зцілює від різних хвороб, а також мирить тих, хто у сварці.

Бамбук активізує грошову енергію, а також допомагає налагодити відносини з близькими людьми.

М’ята допомагає позбутися втоми, а також покращує пам’ять.

Троянда — талісман для збереження міцних сімейних зв’язків, а жовті квіти сприяють розумовій діяльності та розвитку інтелекту. Рожеві бутони потрібно посадити тим, хто хоче мати дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.