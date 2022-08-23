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Як і де потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися: народні прикмети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Неправильне зберігання грошей у будинку може призвести до невдач Новина оновлена 23 серпня 2022, 12:41
Неправильне зберігання грошей у будинку може призвести до невдач

Ці прикмети перевірено поколіннями наших предків.

З одного боку, не в грошах щастя, проте без них також тяжко. Та й, напевно, немає такої людини, яка не хотіла б розбагатіти. Щоб нагромадити і примножити свій достаток, а також, щоб залучити в своє життя багатство, потрібно знати і дотримуватися кількох прикмет.

Як зазначає видання "Так просто", ці прикмети особливо добре допомагають тим людям, хто в них по-справжньому та щиро вірить. І перше, що потрібно зробити, це упорядкувати свій гаманець.

Як і де правильно зберігати гроші

  • Гроші люблять червоний колір та натуральні матеріали. Тому не завадить придбати червоний гаманець та бажано з натуральної шкіри.
  • У гаманці завжди мають бути гроші, тому не варто витрачати все до останньої копійки.
  • Не зберігайте довго брудні, зім’яті або рвані купюри.
  • Бажано зберігати гроші так, щоб усі цифри дивилися в один бік.
  • Як талісман, у потайній кишеньці гаманця потрібно носити дводоларову купюру чи купюру із цифрою 5.
  • Не варто зберігати в гаманці багато дрібниць.
  • Не варто нікому показувати скільки грошей у тебе є в гаманці.
  • Відмінний спосіб залучити гроші — покласти в гаманець амулет із дерева, шкіри чи хутра.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та благополуччя.

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#Гроші #Прикмети #Народні прикмети