Як і де потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися: народні прикмети

Ці прикмети перевірено поколіннями наших предків.

З одного боку, не в грошах щастя, проте без них також тяжко. Та й, напевно, немає такої людини, яка не хотіла б розбагатіти. Щоб нагромадити і примножити свій достаток, а також, щоб залучити в своє життя багатство, потрібно знати і дотримуватися кількох прикмет.

Як зазначає видання "Так просто", ці прикмети особливо добре допомагають тим людям, хто в них по-справжньому та щиро вірить. І перше, що потрібно зробити, це упорядкувати свій гаманець.

Як і де правильно зберігати гроші

Гроші люблять червоний колір та натуральні матеріали. Тому не завадить придбати червоний гаманець та бажано з натуральної шкіри.

У гаманці завжди мають бути гроші, тому не варто витрачати все до останньої копійки.

Не зберігайте довго брудні, зім’яті або рвані купюри.

Бажано зберігати гроші так, щоб усі цифри дивилися в один бік.

Як талісман, у потайній кишеньці гаманця потрібно носити дводоларову купюру чи купюру із цифрою 5.

Не варто зберігати в гаманці багато дрібниць.

Не варто нікому показувати скільки грошей у тебе є в гаманці.

Відмінний спосіб залучити гроші — покласти в гаманець амулет із дерева, шкіри чи хутра.

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