Як правильно зберігати гроші в гаманці, щоб вони липли, як магніт

Як говорив Ейнштейн: "Прикмети здійснюються незалежно від того, віримо ми в них чи ні".

Якщо ставитись до грошей з повагою, то вони також дадуть відповідь взаємністю, що своєю чергою призведе до збільшення вашого капіталу. Однак при цьому важливо дотримуватись кількох важливих правил поведінки з грошима, а також знати всі особливості їх правильного зберігання. А оскільки найпопулярніше місце — це гаманець, то й треба починати з нього.

Як повідомляє видання "Так просто", існує велика кількість різних прикмет, які допомагають зберегти кошти, а також примножити їх. Проте сьогодні ми зупинимося на правилах зберігання своїх коштів у гаманці.

Як правильно зберігати гроші в гаманці

Після отримання зарплати її всю потрібно нести додому, і в жодному разі не можна витрачати цього ж дня. Гроші мають "переночувати" вдома.

"Гроші рахунок люблять" — потрібно завжди знати, яка точно сума лежить у вас у гаманці.

Зберігати гроші потрібно лицьовою стороною до себе за зменшенням грошової гідності, тобто великі купюри повинні знаходитися ближче. Не можна комкати гроші, а також класти купюри догори дриґом.

Тримайте завжди у гаманці щасливу купюру. Наприклад, дві останні цифри в номері купюри повинні відповідати останнім двом цифрам року твого народження. Проте спеціально шукати таку купюру не можна, вона має прийти сама.

Не зберігайте у гаманці різні записки, талони та чеки, також не варто тримати у ньому фотографії рідних та близьких. Все тому, що вони відводять необхідну фінансову енергію.

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