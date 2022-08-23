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Как и где нужно хранить деньги, чтобы они приумножались: народные приметы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Неправильное хранение денег в доме может привести к неудачам Новость обновлена 23 августа 2022, 12:41
Неправильное хранение денег в доме может привести к неудачам

Эти приметы проверены поколениями наших предков.

С одной стороны, не в деньгах счастье, однако без них также тяжело. Да и наверняка нет такого человека, который не хотел бы разбогатеть. Чтобы накопить и приумножить свой достаток, а также, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, нужно знать и придерживаться нескольких примет.

Как отмечает издание "Так просто", эти приметы особенно хорошо помогают тем людям, кто в них по-настоящему и искренне верит. И первое, что нужно сделать, это привести в порядок свой кошелек.

Как и где правильно хранить деньги

  • Деньги любят красный цвет и натуральные материалы. Поэтому не помешает приобрести красный кошелек и желательно из натуральной кожи.
  • В кошельке всегда должны быть деньги, поэтому не стоит тратить все до последней копейки.
  • Не храните долго грязные, измятые или рваные купюры.
  • Желательно хранить деньги так, чтобы все цифры смотрели в одну сторону.
  • Как талисман, в потайном кармашке кошелька нужно носить двухдолларовую купюру или купюру с цифрой 5.
  • Не стоит хранить в кошельке много мелочи.
  • Не стоит никому показывать, сколько денег у тебя есть в кошельке.
  • Отличный способ привлечь деньги — положить в кошелек амулет из дерева, кожи или меха.

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#Деньги #Приметы #Народные приметы