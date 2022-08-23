Как и где нужно хранить деньги, чтобы они приумножались: народные приметы

Эти приметы проверены поколениями наших предков.

С одной стороны, не в деньгах счастье, однако без них также тяжело. Да и наверняка нет такого человека, который не хотел бы разбогатеть. Чтобы накопить и приумножить свой достаток, а также, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, нужно знать и придерживаться нескольких примет.

Как отмечает издание "Так просто", эти приметы особенно хорошо помогают тем людям, кто в них по-настоящему и искренне верит. И первое, что нужно сделать, это привести в порядок свой кошелек.

Как и где правильно хранить деньги

Деньги любят красный цвет и натуральные материалы. Поэтому не помешает приобрести красный кошелек и желательно из натуральной кожи.

В кошельке всегда должны быть деньги, поэтому не стоит тратить все до последней копейки.

Не храните долго грязные, измятые или рваные купюры.

Желательно хранить деньги так, чтобы все цифры смотрели в одну сторону.

Как талисман, в потайном кармашке кошелька нужно носить двухдолларовую купюру или купюру с цифрой 5.

Не стоит хранить в кошельке много мелочи.

Не стоит никому показывать, сколько денег у тебя есть в кошельке.

Отличный способ привлечь деньги — положить в кошелек амулет из дерева, кожи или меха.

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