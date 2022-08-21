Чому не можна зберігати гроші в конверті: поради, які зроблять ваше життя кращим

Навіть незначні дрібниці можуть залучити у ваше життя негатив, а також навпаки і позитив.

Відома ясновидиця баба Ніна з популярного серіалу "Сліпа", яка раніше пояснила, чому не можна розбавляти чай водою, поділилася добіркою корисних порад з народних прикмет, дотримуючись яких ви зможете змінити своє життя на краще.

Наприклад, гроші не варто зберігати в конвертах, адже таким чином вони швидко розлетяться, пише "Так просто". А це означає, що всі ваші старання накопичити якнайбільше заощаджень зійдуть нанівець. Що ще не варто робити?

Народні прикмети про добробут та щастя

Валізи для подорожей не можна зберігати в кімнаті, а особливо в спальні, інакше життя буде метушливим.

Не можна сваритися з однопрізвищниками – це може призвести до біди.

Якщо молодий та неодружений чоловік розіб’є дзеркало, то ходити йому у холостяках ще 7 років.

Не можна жовтою постільною білизною застилати ліжко — це до зрад.

Не варто старі ремені зберігати – щастя у житті не буде.

Не можна ставити порожню пляшку на стіл — це позбавляє сім’ю достатку та достатку, а також може спричинити фінансові труднощі.

Не варто дарувати чоловікам пов’язані своїми руками речі – так можна заплутати стосунки.

Нагадаємо, що у світі існує багато різних прикмет і повір’їв щодо того, чи можна фотографувати сплячих людей, а також, чому не можна спати відразу на двох подушках.