Чому не можна зберігати гроші в конверті: поради, які зроблять ваше життя кращим
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 259
Навіть незначні дрібниці можуть залучити у ваше життя негатив, а також навпаки і позитив.
Відома ясновидиця баба Ніна з популярного серіалу "Сліпа", яка раніше пояснила, чому не можна розбавляти чай водою, поділилася добіркою корисних порад з народних прикмет, дотримуючись яких ви зможете змінити своє життя на краще.
Наприклад, гроші не варто зберігати в конвертах, адже таким чином вони швидко розлетяться, пише "Так просто". А це означає, що всі ваші старання накопичити якнайбільше заощаджень зійдуть нанівець. Що ще не варто робити?
Народні прикмети про добробут та щастя
- Валізи для подорожей не можна зберігати в кімнаті, а особливо в спальні, інакше життя буде метушливим.
- Не можна сваритися з однопрізвищниками – це може призвести до біди.
- Якщо молодий та неодружений чоловік розіб’є дзеркало, то ходити йому у холостяках ще 7 років.
- Не можна жовтою постільною білизною застилати ліжко — це до зрад.
- Не варто старі ремені зберігати – щастя у житті не буде.
- Не можна ставити порожню пляшку на стіл — це позбавляє сім’ю достатку та достатку, а також може спричинити фінансові труднощі.
- Не варто дарувати чоловікам пов’язані своїми руками речі – так можна заплутати стосунки.
Нагадаємо, що у світі існує багато різних прикмет і повір’їв щодо того, чи можна фотографувати сплячих людей, а також, чому не можна спати відразу на двох подушках.