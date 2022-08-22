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Провокують сварки та скандали: речі, які є першопричиною поганої енергетики у будинку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Від непотрібних речей потрібно вчасно позбавлятися
Від непотрібних речей потрібно вчасно позбавлятися

Не варто зберігати ці речі, навіть якщо з ними пов’язані добрі спогади.

Багато поширених і популярних вазонів не можна розміщувати в квартирі, адже вони несуть у собі негатив і бідність, а також такі ж наслідки можуть призвести і деякі речі. Щоб уберегти себе від негативу, важливо знати, що не варто і навіть небезпечно зберігати вдома.

Уважно огляньте свою оселю на наявність речей зі списку, які наводить видання "Так просто". У будь-якому випадку всі предмети мають певну енергетику та по-різному впливають на атмосферу в будинку.

Що не можна зберігати у будинку

  • Очерет або рогіз — справжній магніт для хвороб та нещасть.
  • Кучеряві рослини притягують хвороби.
  • Хвойні гілки в будинку — це погана прикмета, окрім Нового року.
  • Пальма приносить до хати сварки та горе.
  • Макулатура і пляшки — вторинна сировина приваблює в будинок бідність і злидні.
  • Старий одяг та взуття – притягує погану енергетику.
  • Зламана побутова техніка - важливо вчасно позбавлятися непотрібної побутової техніки, щоб не нашкодити собі.
  • Речі з негативним минулим — варто позбавитися їх раз і назавжди, забувши про негативне минуле.
  • Пластиковий посуд - фахівці фен-шуй радять використовувати посуд тільки з натуральних матеріалів, тому що пластик негативно впливає на енергетику людини.
  • Стара косметика – використовуючи стару косметику, ми закорковуємо наші пори і тим самим блокуємо власну енергетику.
  • Килим - це сильний накопичувач негативної енергетики.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.

Теги:
#Енергетика #Забобони #Прикмети #Народні прикмети