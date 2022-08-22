Провокують сварки та скандали: речі, які є першопричиною поганої енергетики у будинку

Не варто зберігати ці речі, навіть якщо з ними пов’язані добрі спогади.

Багато поширених і популярних вазонів не можна розміщувати в квартирі, адже вони несуть у собі негатив і бідність, а також такі ж наслідки можуть призвести і деякі речі. Щоб уберегти себе від негативу, важливо знати, що не варто і навіть небезпечно зберігати вдома.

Уважно огляньте свою оселю на наявність речей зі списку, які наводить видання "Так просто". У будь-якому випадку всі предмети мають певну енергетику та по-різному впливають на атмосферу в будинку.

Що не можна зберігати у будинку

Очерет або рогіз — справжній магніт для хвороб та нещасть.

— справжній магніт для хвороб та нещасть. Кучеряві рослини притягують хвороби.

Хвойні гілки в будинку — це погана прикмета, окрім Нового року.

— це погана прикмета, окрім Нового року. Пальма приносить до хати сварки та горе.

приносить до хати сварки та горе. Макулатура і пляшки — вторинна сировина приваблює в будинок бідність і злидні.

вторинна сировина приваблює в будинок бідність і злидні. Старий одяг та взуття – притягує погану енергетику.

притягує погану енергетику. Зламана побутова техніка - важливо вчасно позбавлятися непотрібної побутової техніки, щоб не нашкодити собі.

Речі з негативним минулим — варто позбавитися їх раз і назавжди, забувши про негативне минуле.

варто позбавитися їх раз і назавжди, забувши про негативне минуле. Пластиковий посуд - фахівці фен-шуй радять використовувати посуд тільки з натуральних матеріалів, тому що пластик негативно впливає на енергетику людини.

фахівці фен-шуй радять використовувати посуд тільки з натуральних матеріалів, тому що пластик негативно впливає на енергетику людини. Стара косметика – використовуючи стару косметику, ми закорковуємо наші пори і тим самим блокуємо власну енергетику.

використовуючи стару косметику, ми закорковуємо наші пори і тим самим блокуємо власну енергетику. Килим - це сильний накопичувач негативної енергетики.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.