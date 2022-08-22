Провокують сварки та скандали: речі, які є першопричиною поганої енергетики у будинку
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Не варто зберігати ці речі, навіть якщо з ними пов’язані добрі спогади.
Багато поширених і популярних вазонів не можна розміщувати в квартирі, адже вони несуть у собі негатив і бідність, а також такі ж наслідки можуть призвести і деякі речі. Щоб уберегти себе від негативу, важливо знати, що не варто і навіть небезпечно зберігати вдома.
Уважно огляньте свою оселю на наявність речей зі списку, які наводить видання "Так просто". У будь-якому випадку всі предмети мають певну енергетику та по-різному впливають на атмосферу в будинку.
Що не можна зберігати у будинку
- Очерет або рогіз — справжній магніт для хвороб та нещасть.
- Кучеряві рослини притягують хвороби.
- Хвойні гілки в будинку — це погана прикмета, окрім Нового року.
- Пальма приносить до хати сварки та горе.
- Макулатура і пляшки — вторинна сировина приваблює в будинок бідність і злидні.
- Старий одяг та взуття – притягує погану енергетику.
- Зламана побутова техніка - важливо вчасно позбавлятися непотрібної побутової техніки, щоб не нашкодити собі.
- Речі з негативним минулим — варто позбавитися їх раз і назавжди, забувши про негативне минуле.
- Пластиковий посуд - фахівці фен-шуй радять використовувати посуд тільки з натуральних матеріалів, тому що пластик негативно впливає на енергетику людини.
- Стара косметика – використовуючи стару косметику, ми закорковуємо наші пори і тим самим блокуємо власну енергетику.
- Килим - це сильний накопичувач негативної енергетики.
Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.