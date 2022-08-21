Почему нельзя хранить деньги в конверте: советы, которые сделают вашу жизнь лучше

Даже незначительные мелочи могут привлечь в вашу жизнь негатив, а также и наоборот.

Известная ясновидящая баба Нина из популярного сериала "Слепая", которая ранее объяснила, почему нельзя разбавлять чай водой, поделилась подборкой полезных советов из народных примет, соблюдая которые вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.

К примеру, деньги не стоит хранить в конвертах, ведь таким образом, они быстро разлетятся, пишет "Так просто". А это значит, что все ваши старания накопить как можно больше сбережений сойдут на нет. Что же еще не стоит делать?

Народные приметы о благополучии и счастье

Чемоданы для путешествий нельзя хранить в комнате, а особенно в спальне, иначе жизнь будет суетливая.

Нельзя ссориться с однофамильцами — это может привести к беде.

Если молодой и неженатый мужчина разобьет зеркало, то ходить ему в холостяках еще 7 лет.

Нельзя желтым постельным бельем кровать застилать — это к изменам.

Не стоит старые ремни хранить — счастья в жизни не будет.

Нельзя ставить пустую бутылку на стол — это лишает семью достатка и изобилия, а также может повлечь финансовые трудности.

Не стоит дарить мужчинам связанные своими руками вещи — так можно запутать отношения.

Напомним, что в мире существует много разных примет и поверий относительно того, можно ли фотографировать спящих людей, а также, почему нельзя спать сразу на двух подушках.