Навіщо плювати через плече і тричі стукати по дереву: народні прикмети

За допомогою прикмет уберігали себе та залучали в життя благополуччя

Раніше люди постійно дотримувалися різних прикмет. І хоча культура наших предків йде далеко в історію, у XXI столітті ми продовжуємо дотримуватися цих традицій і вірити, що так ми вбережемо себе та своїх рідних від усього поганого. Відмітимо, що сучасне суспільство вже почало вигадувати свої прикмети, наприклад, з кульковою ручкою, адже цей канцелярський предмет почали використовувати відносно недавно.

То навіщо люди продовжують стукати по дереву тричі і плювати через ліве плече? Як пише Ukr.Media, у цих обрядах є таємничий підтекст.

Навіщо стукати тричі по дереву

Раніше пращури вірили, що таким чином вони можуть звернутися до добрих духів, які нібито живуть саме у деревах. До духів зверталися за підтримкою, щоб вони уберегли людей від поганих звісток, зміцнили здоров’я рідних.

Якщо стукали по дереву тричі, то в цьому випадку просили про заступництво. У християнстві така кількість постукувань означає єдність святих.

Чому плюють через ліве плече

Здавна існує прикмета, що на лівому плечі у людини сидить чорт, а на правому – ангел-охоронець. Тому плювання через ліве плече означало спробу відігнати нечисту силу, яка намагалася повести по невірному і небезпечному для людини шляху.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підмітати віником у будинку, щоб не накликати на себе та родину біду.