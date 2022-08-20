Зачем плевать через плечо и трижды стучать по дереву: народные приметы

С помощью примет уберегали себя и привлекали в жизнь благополучие

Раньше люди постоянно придерживались разных примет. И хотя культура наших предков уходит далеко в историю, в XXI веке мы продолжаем соблюдать эти традиции и верить, что так мы убережем себя и своих родных от всего плохого. Отметим, что современное общество начало уже придумывать свои приметы, например, с шариковой ручкой, а ведь этот канцелярский предмет начали использовать относительно недавно.

Так зачем люди продолжают стучать по дереву три раза и плевать через левое плечо? Как пишет Ukr.Media, в этих обрядах есть таинственный подтекст.

Зачем стучать трижды по дереву

Раньше предки верили, что таким образом они могут обратиться к добрым духам, которые якобы живут именно в деревьях. К духам обращались за поддержкой, чтобы они уберегли людей от плохих известий, укрепили здоровье родных.

Если стучались по дереву три раза, то в этом случае просили о покровительстве. В христианстве такое количество постукиваний означает единство святых.

Почему плюют через левое плечо

Издавна существует примета, что на левом плече у человека сидит черт, а на правом — ангел-хранитель. Поэтому плевка через левое плечо означала попытку отогнать нечистую силу, пытавшуюся повести по неверному и опасному для человека пути.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подметать веником в доме, чтобы не навлечь на себя и семью беду.