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Чому дружині категорично не можна стригти чоловіка: вагомі аргументи проти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Краще відправити свого чоловіка до салону Новина оновлена 19 серпня 2022, 12:50
Краще відправити свого чоловіка до салону

Існує кілька версій, чому не можна цього робити.

Всі знають, що самих себе стригти категорично не можна, проте мало хто знає, що також не можна і щоб дружина стригла свого чоловіка. Згідно з народними прикметами, такий, на перший погляд, незначний процес може серйозно нашкодити чоловікові.

Як повідомляє видання "Так просто", у волоссі укладена енергетика людини, її життєва сила, тому до неї потрібно ставитися з особливою обережністю. Навіть попри те, що чоловіча стрижка досить проста, все одно йому краще піти до перукарні. Чому — читайте далі.

Чому дружині не можна стригти свого чоловіка

  • Підстригаючи чоловіка, дружина позбавляє його фізичних сил і робить його слабким. Можна навіть сказати, що вона своїми руками вкорочує життя.
  • Оскільки кінчики волосся накопичують негатив, його важливо позбуватися, і робити це краще поза домом. Якщо ж волосся стригтися вдома, то негатив залишається там же, і як результат у сім’ї можуть виникнути сварки та сварки.
  • Також є прикмета, що якщо дружина стригтиме свого чоловіка, він почне їй зраджувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо дивитись у дзеркало, якщо щось забули вдома.

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#Прикмети #Стрижка #Народні прикмети #Стрижка чоловіки