Чому дружині категорично не можна стригти чоловіка: вагомі аргументи проти

Існує кілька версій, чому не можна цього робити.

Всі знають, що самих себе стригти категорично не можна, проте мало хто знає, що також не можна і щоб дружина стригла свого чоловіка. Згідно з народними прикметами, такий, на перший погляд, незначний процес може серйозно нашкодити чоловікові.

Як повідомляє видання "Так просто", у волоссі укладена енергетика людини, її життєва сила, тому до неї потрібно ставитися з особливою обережністю. Навіть попри те, що чоловіча стрижка досить проста, все одно йому краще піти до перукарні. Чому — читайте далі.

Чому дружині не можна стригти свого чоловіка

Підстригаючи чоловіка, дружина позбавляє його фізичних сил і робить його слабким. Можна навіть сказати, що вона своїми руками вкорочує життя.

Оскільки кінчики волосся накопичують негатив, його важливо позбуватися, і робити це краще поза домом. Якщо ж волосся стригтися вдома, то негатив залишається там же, і як результат у сім’ї можуть виникнути сварки та сварки.

Також є прикмета, що якщо дружина стригтиме свого чоловіка, він почне їй зраджувати.

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