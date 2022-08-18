Навіщо дивитись у дзеркало, якщо довелося повернутися додому: про цей сенс ви не знали

Це найзагадковіша річ у кожній оселі

Протягом багатьох століть наші предки давали значення і смисли безлічі різних прикмет і забобонів щодо дзеркала. Вірили, що воно може притягнути в життя як щось хороше, так і погане, адже вважається, що цей особливий предмет є порталом у потойбіччя.

Усі хочуть уберегти себе від зла так чи інакше, і навіть люди незабобонні дотримуються деяких прикмет, пов’язаних із дзеркалом "про всяк випадок". Наприклад, всім відомо, що якщо подивитися в дзеркало і покривлятися перед ним з висунутим язиком у випадку, якщо при виході з дому щось забули і повернулися назад, то можна відігнати від себе негатив і уникнути непередбачених ситуацій у цей день. Однак також, як пише ukr.media, одним із найголовніших пояснень цієї прикмети є те, що людина, коли незаплановано повертається додому, може злякати та порушити спокій домовика.

Навіщо дивитись у дзеркало, якщо раптово повернулися додому

Домовик споконвіку вважається господарем у будинку. В цьому випадку домовик може образитися і почати мстити людині: шкодити їй і лякати ночами. Тому необхідно заглянути в дзеркало, щоб домовик заспокоївся і межі двох світів залишилися непорушними.

Нагадаємо, що у світі є речі, які притягують негативну енергію немов магніт. До таких речей належить дзеркало, в якому можуть ховатися злі духи. Раніше ми писали, де і як правильно встановлювати дзеркало в оселі, щоб не накликати на себе та рідних небезпеку.

Також раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в оселі тріснуте або розбите дзеркало.