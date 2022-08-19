Почему жене категорически нельзя стричь мужа: веские аргументы против
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Существует несколько версий, почему нельзя этого делать.
Все знают, что самих себя стричь категорически нельзя, однако мало кто знает, что также нельзя и чтобы жена стригла своего мужа. Согласно народным приметам, такой, на первый взгляд, незначительный процесс, может серьезно навредить мужчине.
Как сообщает издание "Так просто", в волосах заключена энергетика человека, его жизненная сила, поэтому к ним нужно относиться с особой осторожностью. Даже несмотря на то, что мужская стрижка достаточно простая, все равно ему лучше пойти в парикмахерскую. Почему — читайте далее.
Почему жене нельзя стричь своего мужа
- Подстригая мужа, жена лишает его физических сил и делает его слабым. Можно даже сказать, что она своими руками укорачивает ему жизнь.
- Поскольку кончики волос накапливают негатив, от него важно избавляться, и делать это лучше вне дома. Если же волосы стричься дома, то негатив остается там же, и как результат в семье могут возникнуть ссоры и размолвки.
- Также есть примета, что если жена будет стричь своего мужа, он начнет ей изменять.
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