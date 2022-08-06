Чому не можна спати навпроти дзеркала: на вас чекають небезпечні наслідки

Дзеркало – це не лише частина інтер’єру, а й сильний енергетичний предмет.

З давніх часів із дзеркалом пов’язано безліч різних заборон та забобонів, адже це сильний магічний атрибут. Щобільше, багато екстрасенсів вважають, що дзеркало — це портал у потойбічний світ, який пов’язує живих та мертвих. Знаючи цю деталь не дивно чому прийме, заборон і забобонів про дзеркала так багато.

Як повідомляє "Уніан", дзеркальні поверхні — це потужні енергетичні джерела, які "відбивають" все, що ви йому показуєте. Тому з дзеркалами потрібно поводитися дуже обережно. Сьогодні ми розповімо чому не варто вішати дзеркала навпроти спальних місць.

Чому не можна спати навпроти дзеркала

Дзеркало "витягує" енергію з усього, що у ньому відбивається.

Під час сну душа людини незахищена, і істоти, що живуть у дзеркалі, можуть забрати її.

Дзеркало може забрати у коханих кохання та порозуміння. Мало того, це може навіть призвести до зрад.

Людина втрачає здоров’я, адже енергія "витікає" з неї.

Дзеркало, що тріснуло, навпроти ліжка — причина появи серйозних захворювань, розлучень, пограбувань і навіть загибелі.

Уві сні душа людини може потрапити в задзеркалля, звідки не зможе повернутися — причина частих несподіваних смертей.

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