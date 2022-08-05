Семь растений, которые должны быть в каждом доме: притягивают позитивную энергию

Комнатные растения могут не только украсить дом

В эзотерике считается, что каждое комнатное растение в доме обладает определённой энергией и может как привлечь богатство и благополучие в дом, так и притянуть несчастье и беды. Поэтому очень важно выращивать в жилище цветы, которые бы способствовали гармонии в семье и несли лишь положительное и светлой.

Существует масса примет про комнатные растения. Эзотерики верят, что домашние растения могут создавать хорошую ауру в доме. Среди комнатных цветов, которые рекомендуется высадить в доме, сразу семь известных всем растений.

Алоэ не только обладает целебными свойствами, а и может привлечь позитивные вибрации в место, где обитает. Более того, это растение может словно впитывать негатив, поэтому рекомендуется размещать его в прихожей или там, где обычно принимаете гостей.

Эзотерики советуют разложить по всему дому веточки ароматного розмарина: так вы привлечете положительную энергию.

Лаванду можно выращивать не только на дачном участке, а и в горшках в доме. Согласно приметам, она сулит благополучие в отношениях и достаток.

Если вы хотите привлечь в свою жизнь удачу и позитив, то стоит высадить мяту. У китайцев есть поверье, что в жилище должен быть хотя бы один горшок с мятой, чтобы там царила положительная атмосфера.

Бамбук, согласно приметам, обещает благоприятное самочувствие, удачу и долголетие своих владельцам. А еще в эзотерике принято считать, что это растение помогает исполнению желаний и развитию в карьере.

Как гласят приметы, жасмин – символ гармонии и благополучия в доме. Приятный аромат подарит вам хорошее настроение и будет способствовать жизнерадостности.

Роза, считают эзотерики, повышает активность хозяев дома, благотворно сказывается на их авторитете и коммуникабельности. Так что смело высаживайте этот красивый цветок.

Как ранее писал "Телеграф", приметы гласят, что заболевания комнатных цветов могут говорить о разладе в отношениях между партнерами, ссорах и даже изменах.