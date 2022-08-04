П’ять ювелірних прикрас, які краще не носити: які коштовності обіцяють нещастя

Цих виробів терміново потрібно позбутися

Багато хто знає, що підбирати знайдену на вулиці прикрасу – погана прикмета. Але про ювелірні вироби є ще кілька важливих забобонів. Езотерики вважають, що коштовності можуть наче вбирати енергію свого власника, тому потрібно бути обережними при виборі ланцюжків, каблучок, браслетів або сережок.

На думку езотериків, деякі дорогоцінні прикраси можуть залучати біди, нещастя та негатив. Тому дуже важливо знати походження ювелірного виробу, який ви носите.

Які коштовні прикраси притягують негативну енергію

Езотерики виділяють щонайменше п’ять видів ювелірних виробів, які краще не носити. Серед них:

Прикраси, які ви знайшли. За словами езотериків, знайдені коштовності можуть нести як позитивну, так і негативну енергію. Все залежить від того, хто був їхнім власником. А от чужого натільного хрестика, згідно з прикметами, краще якнайшвидше позбутися. Вкрадене золото або срібло. Такі речі ніколи нікому не давали щастя. Наші пращури вірили, що злодій, який привласнив собі чужі коштовності, "перевів" на себе проблеми та негатив колишнього власника. Вироби зі штучним камінням. Езотерики впевнені, що ненатуральні камені не несуть позитивної енергетики, і навіть можуть "вбирати" хорошу енергію власника. Тоді як натуральне каміння, на їхню думку, неначе наситилося силою в надрах землі. Прикраси з ломбарду. Згідно з прикметами, речі з ломбарду мають лише енергію проблем, бідності та розпачу. Тож придбаний виріб там у майбутньому обіцяє своєму новому власнику фінансові проблеми й нещастя. Коштовності, подаровані недоброзичливцями. Подарунок повинен бути зроблений від щирого серця і з найкращими намірами. В іншому випадку він обіцяє невдачі та труднощі для свого власника. Тож рекомендується не носити прикраси, які піднесли вам заздрісники й вороги.

Раніше "Телеграф" розповів головні прикмети про те, чому рветься ланцюжок.