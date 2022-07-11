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Чого чекати, якщо порвався ланцюжок: прикмети про прикраси

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Езотерики вважають, що прикраси взаємодіють із енергетикою їхніх власників
Езотерики вважають, що прикраси взаємодіють із енергетикою їхніх власників

Підбирати знайдену прикрасу — погана прикмета

Про прикраси існує маса прикмет. Одна з найвідоміших – про те, що не варто піднімати прикрасу з дороги, як і низку інших речей. Езотерики вважають, що енергія прикраси взаємодіє з біополем людини і згодом у тому ж золотому або срібному ланцюжку накопичується певна інформація про її власника.

Як пише "Телеграф", є щонайменше чотири прикмети про прикраси, на які радять звертати увагу езотерики. У деяких випадках, на їхню думку, це допоможе уникнути вам нещастя та проблем.

Якщо ланцюжок потьмянів або почорнів

Вважається, що такий сигнал говорить про проблеми в організмі. І якщо ланцюжок змінив колір, значить у його власника є внутрішні проблеми.

До чого рветься ланцюжок

Народна прикмета говорить про те, що якщо прикраси розірвалися у заміжньої жінки, то чекати на сварку з чоловіком. Езотерики схиляються до того, що розірваний ланцюжок у самотньої людини свідчить про наявність негативу, що надходить ззовні. І вважається, що ланцюжок рветься тоді, коли більше не здатний захищати від поганої енергії, що вивалюється на людину.

Прикмети про втрачені прикраси

Є думка, що втрата ланцюжка – сигнал про те, що людина припустилася якоїсь помилки і вибрала не той шлях. У такому разі в езотериці рекомендують взяти паузу та переосмислити свої плани та цілі в житті.

Чому не можна піднімати знайдений ланцюжок

Не варто підбирати з дороги прикрасу, яку ви знайшли. Старі прикмети свідчать, що це принесе біди та неприємності, а можливо і самотність та невдачі. Адже ви не знаєте, хто був власником цього ланцюжка.

Раніше "Телеграф" писав, які "мертві" предмети у будинку притягують негатив.

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