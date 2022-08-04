Пять ювелирных украшений, которые лучше не носить: какие драгоценности сулят несчастья

От этих изделий срочно нужно избавиться

Многие знают, что подбирать найденное на улице украшение – плохая примета. Но о ювелирных изделиях существует еще несколько важных суеверий. Эзотерики считают, что драгоценности могут словно впитывать энергию своего владельца, поэтому нужно быть острожными при выборе цепочек, колец, браслетов или сережек.

По мнению эзотериков, некоторые драгоценные украшения могут привлекать беды, несчастья и негатив. Поэтому очень важно знать происхождение ювелирного изделия, которое вы носите.

Какие драгоценные украшения притягивают негативную энергию

Эзотерики выделяют по меньшей мере пять видов ювелирных изделий, которые лучше не носить. Среди них:

Украшения, которые вы нашли. По словам эзотериков, найденные драгоценности могут нести как позитивную, так и негативную энергию. Все зависит от того, кто был их владельцем. А вот от чужого нательного крестика, согласно приметам, лучше как можно скорее избавиться. Украденное золото или серебро. Такие вещи никогда никому не приносили счастья. Наши предки верили, что вор, которые присвоил себе чужие драгоценности, "перевел" на себя проблемы и негатив прежнего владельца. Изделия с искусственными камнями. Эзотерики уверены, что ненатуральные камни не несут положительной энергетики, и даже могут "впитывать" хорошую энергию владельца. Тогда как натуральные камни, по их мнению, словно напитались силой в недрах земли. Украшения из ломбарда. Согласно приметам, вещи из ломбарда обладают лишь энергией проблем, бедности и отчаяния. Так что приобретенное изделие там в будущем сулит своему новому владельцу финансовые проблемы и несчастья. Драгоценности, подаренные недоброжелателями. Подарок должен быть сделан от чистого сердца и с наилучшими намерениями. В противном случае он обещает неудачи и трудности для своего обладателя. Так что рекомендуется не носить украшения, которые преподнесли вам завистники и враги.

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