Краще пройти повз: предмети, які не варто підбирати на вулиці

Будьте уважні до безхазяйних речей, адже вони можуть сильно зашкодити.

Перш ніж підібрати на вулиці щось, бажано задуматися про можливі наслідки. Кожна річ несе в собі різну енергетику, і, на жаль, вона не завжди позитивна. А навіщо ж тоді наражати себе на небезпеку і брати собі річ, просочену негативом?

Щоб ви більше не зазнавали неприємностей, ми розповімо вам, які особисті знахідки краще оминути. Як повідомляє видання "Так просто", більшість із цих речей викидається на вулицю спеціально, а з метою позбутися тих самих хвороб, негараздів та матеріальних труднощів. Тому, підбираючи ці предмети, ви забираєте весь негатив собі.

Речі, які не можна підіймати з вулиці

Металеві гроші — залізна монета, заряджена негативною енергією, може лише зашкодити вашому добробуту.

Натільний хрестик — це сильний оберіг, який пов’язується з долею першого власника. Приміряючи таку знахідку ви начебто "одягаєте" чужу долю.

— це сильний оберіг, який пов’язується з долею першого власника. Приміряючи таку знахідку ви начебто "одягаєте" чужу долю. Ключі – такий знайдений предмет несе у собі багато нещастя.

– такий знайдений предмет несе у собі багато нещастя. Золоті прикраси — найчастіше дорогоцінні метали використовуються в різних приворотах, а також пристрітах і порчі. Тому, піднімаючи таку знахідку, ви можете забрати на собі всі неприємності колишнього власника прикраси.

— найчастіше дорогоцінні метали використовуються в різних приворотах, а також пристрітах і порчі. Тому, піднімаючи таку знахідку, ви можете забрати на собі всі неприємності колишнього власника прикраси. Годинники — народні прикмети свідчать, що людина, яка наділа чужий годинник, приміряє життя іншої людини, а це означає, що всі біди, хвороби та неприємності також забираються.

— народні прикмети свідчать, що людина, яка наділа чужий годинник, приміряє життя іншої людини, а це означає, що всі біди, хвороби та неприємності також забираються. Голки та шпильки — колючі предмети кишать негативною енергетикою.

— колючі предмети кишать негативною енергетикою. Саморобні речі — різні ляльки, статуетки та м’які іграшки найчастіше викидають на вулицю, щоб позбутися пристріту чи псування. Тому, підібравши її, ви забираєте собі в будинок хвороби, негаразди та матеріальні лиха.

Читайте також: Категорія Lifestyle Plus Три "мертвих" предмети в будинку, яких потрібно позбутися: притягують нещастя На думку езотериків, є те, що в жодному разі не можна зберігати в житлах

Браслети з ниток — це також сильні обереги, і вони губляться, коли нитка рветься від надлишку негативу. Підібравши подібну річ, можна піддати себе сильному негативному впливу.

— це також сильні обереги, і вони губляться, коли нитка рветься від надлишку негативу. Підібравши подібну річ, можна піддати себе сильному негативному впливу. Дзеркало — один із наймістичніших предметів. Його поверхня вбирає енергетику тих людей та подій, які у ньому відбивалися.

— один із наймістичніших предметів. Його поверхня вбирає енергетику тих людей та подій, які у ньому відбивалися. Гребінці — по-перше, це негігієнічно, а по-друге, так можна зарядитися негативною енергією її колишнього власника.

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