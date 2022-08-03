Можна втратити щастя і кохання: що категорично не можна робити з голкою

Прикмети про голки є як хороші, і негативні.

Серед великої кількості народних прикмет, окрему нішу займають забобони про шиття та швейні голки. Раніше ми писали, чому не можна зашивати одяг на собі, а тепер хочемо поділитися кількома прикметами про голки і розповідаємо, що з ними категорично не можна робити.

Попри те, що в сучасному світі жінки вже не так часто беруть в руки голку, як у колишні часи, проте все ж таки випадки бувають. Як повідомляє видання meta, деякі з забобонів про голки збереглися і до наших днів.

Прикмети про голку, які обіцяють позитив

Вколотися голкою – незаміжньою це обіцяє зустріч свого судженого, а для заміжньої жінки це знак, що незабаром вона отримає винагороду за свою працю.

Втратити голку без нитки – до зустрічі зі старим другом, радісна звістка.

Голка впала на підлогу – чекайте на гостей.

Негативні прикмети про голку

Втратити голку з ниткою – до скандалу у сім’ї.

Сісти на голку – до зради чи розчарування у коханні.

Наступити на швейну голку – до сварки із друзями.

Розсипати голки — до дрібних неприємностей.

Нитка плутається в голці під час шитися — знак, що про вас пліткують.

Також у народі зазначають, що не можна позичати голку без нитки, інакше можна віддати і своє щастя. А ще одна прикмета говорить про те, що в день весілля нареченій та нареченому заборонено брати в руки голку, щоб не загострювати стосунки у майбутній родині.

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