Можно лишиться счастья и любви: что категорически нельзя делать с иголкой

Приметы про иголки есть как хорошие, так и негативные.

Среди большого количества народных примет, отдельную нишу занимают суеверия про шитье и швейные иголки. Ранее мы писали, почему нельзя зашивать одежду на себе, а теперь хотим поделиться несколькими приметами про иголки, и рассказываем, что с ними категорически нельзя делать.

Несмотря на то, что в современном мире женщины уже не так часто берут в руки иглы, как в былые времена, однако все же случаи бывают. Как сообщает издание meta, некоторые из суеверий про иголки сохранились и до наших дней.

Приметы про иголку, которые сулят позитив

Уколоться иголкой – незамужней это сулит встречу своего суженого, а для замужней женщине это знак, что вскоре она получит вознаграждение за свой труд.

Потерять иголку без нитки – к встрече со старым другом, радостная весть.

Иголка упала на пол – ждите гостей.

Негативные приметы про иголку

Потерять иголку с ниткой – к скандалу в семье.

Сесть на иголку – к предательству или разочарованию в любви.

Наступить на швейную иглу – к ссоре с друзьями.

Рассыпать иголки – к мелким неприятностям.

Нитка путается в иголке во время шиться – знак, что о вас сплетничают.

Также в народе отмечают, что нельзя одалживать иголку без нитки, иначе можно отдать и свое счастье. А еще одна примета говорит о том, что в день свадьбы невесте и жениху запрещено брать в руки иголку, чтобы не обострять отношения в будущей семье.

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