До чого розв’язався чи порвався шнурок на взутті: народні прикмети

Пропонуємо познайомитися з прикметами, пов’язаними зі шнурками

Як відомо, прикмети передаються з покоління до покоління, і завдяки спостережливості наших предків ми можемо зрозуміти причини тих чи інших подій. Безліч забобонів у народі пов’язано саме з одягом.

Як пише dailyhoro, за допомогою народних прикмет можна заздалегідь дізнатися про те, що трапиться, якщо раптово розв’яжеться або порветься шнурок на взутті. Розповідаємо, як правильно пояснити ці випадки.

До чого розв’язався лівий шнурок

Якщо розв’язався шнурок під час ходьби на лівому черевику, то людина має бути готовою до конфліктів із незнайомцями.

Найчастіше це обіцяє сумні звістки чи неприємні зустрічі.

Лівий шнурок розв’язується в той момент, коли за спиною пліткують або замишляють щось погане.

До чого розв’язався правий шнурок

Правий шнурок розв’язується до позитивних новин.

Ще одна прикмета свідчить, що це обіцяє фінансове благополуччя.

Народне повір’я говорить, що правий шнурок до скарбу тягнеться.

Якщо розв’язався шнурок під час побачення або перед ним, це обіцяє чудове проведення часу з партнером.

До чого губиться чи рветься шнурок на взутті

Порваний шнурок обіцяє тимчасові проблеми. Є ризик зіткнутися з шахраями чи маніпуляторами.

Розірвався лівий шнурок — серед оточення є той, хто задумав погане.

Правий шнурок рветься — найближчим часом не можна недбало ставитися до своїх обов’язків.

Втрата лівого шнурка — незабаром доведеться значно витратитись.

Правий шнурок губиться — людина стоїть на порозі позитивних змін у житті.

Старі шнурки порвалися під час зав’язування — незабаром грошей побільшає.

Якщо шнурок порвався перед діловою зустріччю — не можна приймати рішення одразу та підписувати документи, не вивчивши всі нюанси справи.

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