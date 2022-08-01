К чему развязался или разорвался шнурок на обуви: народные приметы
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Предлагаем познакомиться с приметами, связанными со шнурками
Как известно, приметы передаются из поколения в поколение, и благодаря наблюдательности наших предков мы можем понять причины тех или иных событий. Множество суеверий в народе связано именно с одеждой.
Как пишет dailyhoro, с помощью народных приметы можно заранее узнать о том, что случится, если внезапно развяжется или порвется шнурок на обуви. Рассказываем, как правильно растолковать эти случаи.
К чему развязался левый шнурок
- Если развязался шнурок во время ходьбы на левом ботинке, то человек должен быть готов к конфликтам с незнакомцами.
- Чаще всего это сулит печальные известия или неприятные встречи.
- Левый шнурок развязывается в тот момент, когда за спиной сплетничают или замышляют что-то плохое.
К чему развязался правый шнурок
- Правый шнурок развязывается к позитивным новостям.
- Еще одна примета гласит, что это сулит финансовое благополучие.
- Народное поверье гласит, что правый шнурок к кладу тянется.
- Если развязался шнурок во время свидания или перед ним, это сулит отлично времяпровождение с партнером.
К чему губится или рвется шнурок на обуви
- Порванный шнурок сулит временные трудности. Есть риск столкнуться с мошенниками или манипуляторами.
- Разорвался левый шнурок — среди окружения есть тот, кто замыслил плохое.
- Правый шнурок рвется — в ближайшее время нельзя халатно относиться к своим обязанностям.
- Потеря левого шнурка — в скором времени придется значительно потратиться.
- Правый шнурок теряется — человек стоит на пороге позитивных перемен в жизни.
- Старые шнурки порвались во время завязывания — в скором времени денег станет больше.
- Если шнурок порвался перед деловой встречей — нельзя принимать решения сразу и подписывать документы, не изучив все нюансы дела.
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