Несуть злидні і біди: одяг, якого варто назавжди позбутися

Гардероб може впливати на долю, наповнюючи чи забираючи позитивну енергію з життя.

Енергетика речей, які ми носимо, має сильний вплив на наше життя, тому до вибору гардероба потрібно підходити відповідально. Правильно підібраний гардероб — це не тільки вибір стильних і трендових речей, але й енергетично сильних, які притягуватимуть позитивну енергію, добробут і удачу.

Щоб уникнути проблем, поганого настрою та самопочуття, а також щоб не притягувати хвороби, невдачі та нещастя, потрібно терміново позбавлятися речей з негативною енергетикою. Що це за речі, пише "Так просто".

Речі, які варто негайно викинути

Одяг з чужого плеча - якщо ви не знаєте попереднього власника речей, то не варто його купувати і носити, адже з "чужими" речами приходить і чужа енергетика. А разом з нею можуть прийти і невдача, невдачі та навіть хвороби.

Взуття не за розміром — якщо вірити китайським прикметам, то здоров’я та добробут приходить лише до тих людей, які крокують життям у взутті, що ідеально їм підходить.

— якщо вірити китайським прикметам, то здоров’я та добробут приходить лише до тих людей, які крокують життям у взутті, що ідеально їм підходить. Речі покійного — екстрасенси не рекомендують носити одяг та прикраси покійного, адже такий одяг не принесе радості, а навпаки приваблює сварки, невдачі на роботі, проблеми зі здоров’ям та інші неприємності.

— екстрасенси не рекомендують носити одяг та прикраси покійного, адже такий одяг не принесе радості, а навпаки приваблює сварки, невдачі на роботі, проблеми зі здоров’ям та інші неприємності. Речі, пов’язані з поганими спогадами — такий одяг залишає негативний відбиток у житті. У таких речах думки будуть лише про негатив, що погано впливатиме на ваше життя.

— такий одяг залишає негативний відбиток у житті. У таких речах думки будуть лише про негатив, що погано впливатиме на ваше життя. Монохромний одяг — у гардеробі мають бути різні кольори, адже кожен певний відтінок виконує певну функцію в житті, а також можуть впливати на настрій: яскраві кольори — принесуть щастя та радість, а сірі чи чорні будуть притягувати негатив.

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