Хворий і фізично, і психологічно: що говорять про хвороби Путіна на Заході та в Україні

У Кремлі все ще заперечують будь-які можливі хвороби Путіна, роблячи з нього невразливого політика

Питання стану здоров’я російського президента Володимира Путіна останнім часом стало одним із центральних для багатьох світових ЗМІ. Після того, як у пресі спливла тема ймовірної онкології політика, багато фахівців (і не дуже професійних особистостей) намагаються вгадати, на що ж може хворіти Путін і чи страждає він від чогось взагалі. Таким чином, у кремлівського лідера зібрався вже пристойний "букет" діагнозів, жоден з яких не підтверджений офіційно.

"Телеграф" вирішив зробити невелику добірку свіжих новин про ймовірний стан Путіна, проаналізувавши публікації українських та зарубіжних видань за останні сім днів. Йтиметься не лише про фізичні недуги, а й ймовірні психологічні проблеми.

Фізіологія: дивні рухи кінцівок, кашель, рак

Минулого тижня Володимир Путін вдруге після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну здійснив робочий візит за кордон. Він побував в Ірані, де провів кілька зустрічей із іноземними політиками. Зрозуміло, вся увага камер була звернена до нього, через що на деякі особливості його поведінки неможливо було не звернути уваги.

"Телеграф" писав про те, що багатьох зацікавила хода Путіна, яка нібито чітко демонструє деякі проблеми з опорно-руховим апаратом. Це помітили всі, хто спостерігав за приїздом політика до Тегерану і особливо за його спуском трапом літака. Також не можна було не помітити часткову нерухомість лівої руки, яка вже давно викликає питання у багатьох фахівців.

Після повернення в Росію Путін відразу ж провів кілька публічних виступів, під час одного з яких кашляв. Особливу увагу ця тема викликала після того, як у Кремлі заявили, що не знаю, чи російський президент вакцинувався від коронавірусу повторно. Проте сам Володимир Путін спробував знайти таку недугу просте пояснення.

Регулярно привертає до себе увагу і сам зовнішній вигляд лідера Кремля, особливо обличчя, об'єм якого постійно змінюється. Втім, як писала "ТСН", це може бути не пов’язане із хворобами. Відповідно до тверджень пластичного хірурга Дмитра Слоссера, таким чином цілком здатні виявлятися не надто вдалі пластичні операції.

Російський політолог Валерій Соловей взагалі припускає, що Путін може зараз боротися відразу з кількома хворобами. Серед них — як згадана онкологія, так і різні психологічні проблеми. Однак про останнє ми детальніше поговоримо в наступному розділі.

Психологія: прояви психопатії чи дитяча травма?

Питання щодо психологічної осудності Володимира Путіна засуджується трохи менше, ніж його ймовірні фізичні недуги. Однак, ця тема також викликає інтерес великої аудиторії. Особливо після інтерв’ю американського професора Джеймса Феллона для видання The Insider, в якому фахівець відзначив наявність у Путіна проявів садизму і психопатії. Якщо останній діагноз є вірним, то, цілком імовірно, він може зіграти на руку якнайшвидшому завершенню війни в Україні.

Також Феллон наголосив, що всі психологічні проблеми Путіна можуть бути родом із дитинства — як наслідок перенесеної травми. Як пише "Апостроф", такої думки дотримується і радник депутатів Парламенту Латвії Яніс Мартіньш Скуя.

"У божевільного Путіна нічого іншого в житті немає, — пояснює причини нападу на Україну політик. — Це його психологічний код з дитинства. Там просто психологічна травма. Це як хвороба Альцгеймера – з роками стає тільки гіршою. А розкрадені гроші роблять свою роботу, купуючи людей та їх совість у Росії".

Про те, що Володимир Путін може бути гаразд психологічно говорив і психіатр Олександр Іванов в інтерв’ю телемарафону FreeДом. На його думку, президент РФ виявляє низку ознак, які характерні не просто для старості, а для параної, дисоціативного розладу особистості тощо.

Втім, у Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) США вважають, що більшість матеріалів щодо ймовірних хвороб Путіна можуть бути спеціально запущені пропагандистам. Конкретних доказів тому, що політик спостерігає серйозні проблеми зі здоров’ям, не має навіть розвідка.

"Ходить багато чуток про здоров’я президента путіна, і, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий ", — заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.