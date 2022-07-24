Кулька може луснути: пластичний хірург пояснив, що не так з обличчям путіна

Про смертельне захворювання це не свідчить, але з'ясувався цікавий нюанс

Зовнішній вигляд 69-річного кривавого диктатора володимира путіна, особливо його надуте обличчя, стали предметом обговорення британських ЗМІ, де його порівняли з хом'яком. Звісно, що це породило ще більше чуток про важкі хвороби російського президента, однак пластичні хірурги мають іншу думку щодо опухлості обличчя путіна.

Як розповів у коментарі ТСН пластичний хірург Дмитро Слоссер, розмови про смертельну хворобу російського президента розпочалися ще 5 років тому і це була свідомо запущена ним дезінформація. А те, що відбувається з його обличчям говорить, що він не гребує так званими "уколами краси".

"На мій погляд, путін не хворий, навпаки, найімовірніше, він користується результатами інноваційних технологій, що дозволяють подовжити життя і відтермінувати старіння. У свій час я працював у Москві й знаю, що цій темі там приділяють багато уваги, а у світовій науці є досить успішні розробки. Хоча його обличчя дійсно має все більш одутлий вигляд. Найімовірніше, причиною цього можуть бути ін'єкції філерів. Саме таким способом путін бореться зі зморшками", — зауважив пластичний хірург.

На думку фахівця, оскільки шкіра російського президента з кожним роком провисає все більше, то пластичним хірургам доводиться колоти йому значно більше філерів. Саме через це його обличчя починає нагадувати повітряну кульку.

"Думаю, якщо чутки про його хворобу неправда і він проживе досить довго, то ми рано чи пізно побачимо, як ця кулька лусне", — резюмував Дмитро Слоссер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стан здоров'я володимира путіна прокоментували навіть в ЦРУ, зазначивши, що говорити про те, що диктатор психічно чи фізично виснажений зарано — наразі він аж занадто здоровий.